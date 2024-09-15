KPSS ortaöğretim bugün yapılacak! Sonuç tarihleri belli oldu

15 Eylül 2024 02:21 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 02:34

2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim kademesi için bugün 2 milyona yakın aday ter dökecek. KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklandı.

2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar (bugün) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanılacağı sınava 1 milyon 864 bin 867 kişi başvurdu. Sınav sonuçlarının 4 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

KPSS KAÇTA BAŞLIYOR?

Sınav saat 10.15'te başlayacak. 120 soru sorulan sınavda genel yetenek ve genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi olacak. Bazı engelliler için 30 dakika ek süre verilebilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

KPSS'DE NELER YASAK?

Adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar şöyle: Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth cihazları. Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar...

EN ÇOK KATILIM 18-23 YAŞ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava ilişkin detayları açıklayarak 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu belirtti..

Ersoy, "Sınav görevlilerimize ilişkin eğitim süreci tamamlandı. İhtiyaç duyacakları alanlara ilişkin bilgilendirici yazılı ve görsel materyaller kendilerine aktarıldı. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 21 bin 660 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgisini paylaştı.

Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.

Ayrıca sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirten Ersoy, "6 bin 155 aday bu haktan yararlandı. Sınava 3 bin 908 engelli aday katılacak, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldü." dedi.