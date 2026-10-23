KPSS ortaöğretim iptal mi, tarihi mi değişti? 2026 ÖSYM Ortaöğretim (lise) KPSS sınav takvimi



KPSS ortaöğretim (lise) 2 yılda bir düzenleniyor. Sınavın iki yılda bir düzenlenmesi sebebiyle her yıl başvurulara yoğun ilgi olurken sınav hazırlıklarını tamamlayan adaylar ise iptal kararı olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle can kayıpları yaşanırken bazı bölgelerde sel ve su baskınları yaşandı. Bu hafta sonu ise hava sıcaklıklarında yurt genelinde bir değişim beklenmezken Marmara Bölgesi’nde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji tarafından bazı iller için sarı kodlu uyarı verildi. KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başlarken sosyal medyada ortaya atılan iddialar sebebiyle sınav tarihinin değişip, değişmediği araştırılıyor. Peki KPSS ortaöğretim iptal mi, ertelendi mi? İşte, merak edilen konunun cevabı…

KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları sebebiyle e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce sınavı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı ertelenmişti. KPSS ortaöğretim sınavı ise açıklanan takvimde 25 Ekim’de yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde hafta sonu İstanbul’da yağışlı havanın etkili olması beklenirken gözler ÖSYM’ye çevrildi. 2 yılda bir düzenlenen KPSS lise sınavının ertelenmesine yönelik bir gündem bulunmuyor.

ÖSYM tarafından ilan edilen takvimde KPSS Ortaöğretim (lise) Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları düzenlenecek. Sınav 25 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

İSTANBUL, EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ’DA SINAVA GİRECEKLER DİKKAT

KPSS ortaöğretim sınavı 81 ilde yüzlerce sınav merkezinde düzenlenecek. MGM tarafından yapılan uyarıda yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İstanbul’da yer yer bazı bölgelerde yağışlı havanın etkili olması beklenirken bu illerde sınava katılacak öğrenciler, yağışlı havalara karşı tedbirli olmalı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN SALONA ALINMAYACAK

KPSS ortaöğretim sınavı olarak da bilinen lise oturumlarına binlerce aday katılacak. Adaylar sınavların düzenleneceği okullarda en az 1 saat önceden hazır olacak. KPSS sınavında geçerli kimlik belgesi veya sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilecek.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri. Batı Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösteriyor

