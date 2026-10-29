KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? LİSE KPSS SONUÇ TARİHİ

KPSS Ortaöğretim sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim Pazar günü binlerce ortaöğretim mezununun katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından kamuda memur olarak görev yapmak isteyen adaylar sonuç duyurusunu bekliyor. Peki 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim Pazar günü kamuda memur olmak isteyen lise mezunu adayların katılımı eşliğinde gerçekleştirildi. Sınav maratonunun sona ermesinin ardından adaylar sonuç tarihini beklemeye başladı. ÖSYM'nin 2026 Yılı Sınav Takvimi'nde yer alan bilgiler doğrultusunda KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak olan resmi duyurunun ardından sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.