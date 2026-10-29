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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:50

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? LİSE KPSS SONUÇ TARİHİ

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? merak konusu oldu. 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu, binlerce lise mezununun gündeminde. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapmak isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim oturumunun ardından sonuç tarihi bekleniyor. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim sonuçları Kasım ayında açıklanacak. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi...

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Editor
 İrem Yarbasan
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? LİSE KPSS SONUÇ TARİHİ
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:50

sonuçları için gözler 'ye çevrildi. 2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim Pazar günü binlerce ortaöğretim mezununun katılımıyla gerçekleştirildi. maratonunun tamamlanmasının ardından kamuda olarak görev yapmak isteyen adaylar duyurusunu bekliyor. Peki 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? LİSE KPSS SONUÇ TARİHİ

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim Pazar günü kamuda memur olmak isteyen lise mezunu adayların katılımı eşliğinde gerçekleştirildi. Sınav maratonunun sona ermesinin ardından adaylar sonuç tarihini beklemeye başladı. ÖSYM'nin 2026 Yılı Sınav Takvimi'nde yer alan bilgiler doğrultusunda KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? LİSE KPSS SONUÇ TARİHİ

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak olan resmi duyurunun ardından sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.  

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#sınav
#ÖSYM
#memur
#kpss ortaöğretim
#sonuç
#Eğitim
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