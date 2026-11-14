KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 50, 60, 70, 80 ve 90 puanla hangi tercihler yapılır?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 25 Ekim'de yapılan lise KPSS sınavının ardından gözler ÖSYM'nin 19 Kasım'da açıklayacağı sonuçlara çevrildi. Sınavdan alacakları puanla kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen lise mezunları, tercih döneminde hangi kadrolara başvurabileceklerini araştırmaya başladı. Özellikle 50, 60, 70, 80 ve 90 puan alan adayların tercih seçenekleri merak edilirken geçmiş yıllardaki taban puanlar da yeniden gündeme geldi. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı, lise mezunları kaç puanla hangi kadrolara yerleşebilir?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. 25 Ekim 2026 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Adayların merak ettiği konulardan biri de sonuçların 19 Kasım'dan önce ilan edilip edilmeyeceği. ÖSYM'nin sınav takviminde açıklanma tarihi 19 Kasım olarak duyuruldu. Sonuçların erken açıklanacağına ilişkin ise şu ana kadar resmi bir duyuru bulunmuyor. ÖSYM, değerlendirme işlemlerini tamamlaması halinde sonuçları takvimde belirtilen tarihten önce de erişime açabiliyor. Ancak adayların sonuç tarihine ilişkin resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

50, 60, 70, 80 VE 90 KPSS PUANLA HANGİ TERCİHLER YAPILABİLİR?

KPSS Ortaöğretim sınavında alınan puan, adayların merkezi yerleştirmelerde tercih yapabilmesi için kullanılıyor. Lise mezunlarının yerleştirme işlemlerinde KPSSP94 puan türü esas alınıyor.

Adayların kaç puanla hangi kadroya yerleşebileceği ise tercih döneminde açılan kontenjanlara, mezun olunan lise bölümüne, nitelik kodlarına ve diğer başvuru koşullarına göre değişiyor.

2026 yılında yapılan KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesi, adayların puan aralıklarını değerlendirebilmesi açısından güncel bir örnek sunuyor. Bu yerleştirmede ortaöğretim mezunları için 278 kontenjan açılırken en düşük taban puan 68,85, en yüksek taban puan ise 98,80 oldu. Söz konusu yerleştirme 2024 KPSS puanlarıyla gerçekleştirildi.

70 KPSS PUANLA HANGİ MEMURLUKLAR TERCİH EDİLEBİLİR?

70 puan, bazı ortaöğretim kadroları için tercih yapılabilecek aralığa yaklaşıyor. Geçmiş yerleştirmelerde teknisyen ve destek personeli kadrolarında daha düşük taban puanlarla yerleşen adaylar oldu. Ancak bu kadroların önemli bir bölümünde belirli lise alanlarından mezun olma veya mesleki yeterlilik şartı aranıyor.

80 KPSS PUANI İLE HANGİ KADROLAR GELİR?

80 puan ve üzerindeki adayların tercih edebileceği kadro seçenekleri genişleyebiliyor. Destek personeli, teknisyen, vagon teknisyeni ve bazı diğer ortaöğretim kadroları bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Bununla birlikte her unvanın kendi mezuniyet ve nitelik koşulları bulunuyor.

90 KPSS PUANI İLE NERELER TERCİH EDİLEBİLİR?

90 ve üzerindeki puanlar, merkezi yerleştirmelerde adaylara daha fazla seçenek sunabiliyor. Destek personeli, dağıtıcı, şoför, hizmetli ve farklı teknik kadrolar tercih listesinde yer alabiliyor. Ancak yüksek puan almak tek başına yerleşme garantisi vermiyor. Kontenjan sayısı ve adayların tercihleri belirleyici oluyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM İLE HANGİ BÖLÜMLERDEN ALIM YAPILIYOR?

Lise mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında bütün adaylar aynı kadroları tercih edemiyor. Mezun olunan lise türü ve alanı, başvurulabilecek pozisyonları doğrudan etkiliyor.

Örneğin;

Bilişim teknolojileri mezunları, ilgili nitelik kodlarının arandığı bilgisayar ve bilişim alanındaki kadroları,

Elektrik-elektronik teknolojisi mezunları, elektrik ve elektronik teknisyenliği kadrolarını,

Motorlu araçlar teknolojisi mezunları, ilgili teknik personel pozisyonlarını,

Büro yönetimi ve muhasebe alanı mezunları, şartları karşılamaları halinde büro ve idari hizmet kadrolarını,

Sağlık alanı mezunları, öğrenim ve diploma şartlarına uygun sağlık personeli pozisyonlarını takip edebiliyor.

Bunun yanında mezuniyet alanı şartı aranmayan destek personeli, hizmetli ve dağıtıcı gibi kadrolar da bulunabiliyor. Şoför alımlarında ise sürücü belgesi gibi ek koşullar istenebiliyor. Adayların tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını incelemesi gerekiyor. Bir kadronun puanına ulaşmak, o kadroya başvuru hakkı kazanıldığı anlamına gelmiyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS lise sınav sonuçları açıklandığında adaylar puanlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:

1. ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi adresine giriş yapın.

2. 2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonucunu seçin.

3. T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.

4. Sınav sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.

Adaylar sonuçlarına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden de ulaşabilecek. Ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek, sonuçlar elektronik ortamda ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, kural olarak sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl geçerli oluyor. Ancak yeni bir sınav yapılmaması durumunda puanların geçerliliği bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar uzayabiliyor.

Adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya Lisans sınavlarına katılması halinde puan geçerliliğine ilişkin ÖSYM kılavuzundaki özel hükümleri de dikkate alması gerekiyor.