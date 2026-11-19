2026 KPSS Ortaöğretim oturumunun sonuçları bu sabah adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lise mezunu adayların gözleri merkezi yerleştirme takvimine çevrildi. 25 Ekim'de düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumunun ardından bugün sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla tercih ve atama takvimi adayların gündemine geldi. KPSS P4 puanıyla tercih yapmak isteyen binlerce aday KPSS 2026/2 tercih tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı tercih takvimi doğrultusunda merkezi yerleştirme işlemleri aralık ayında gerçekleştirilecek. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adayların katılabileceği tercih döneminde kamu kurumlarının personel koşulları ve kontenjanları önemli bir belirleyici olacak. Adaylar, tercih kılavuzunda yer alacak kadroları, nitelik kodlarını ve puan şartlarını inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Lise mezunu adaylar özelikle KPSS Ortaöğretim tercih tarihlerini merak ediyor. Peki KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS 2026/2 tercih tarihleri açıklandı mı?

KPSS 2026/2 TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takviminin ardından KPSS tercih tarihleri de belli oldu. KPSS 2026/2 tercihleri 17-24 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından lise mezunu adaylara ayrılan kadro ve kontenjan bilgileri de belli olacak. Adaylar, kılavuzun ortaöğretim mezunlarına yönelik Tablo-1 bölümünden hangi kurumların personel alacağını, kadro unvanlarını ve başvuru şartlarını öğrenebilecek. KPSS Ortaöğretim puanıyla alım yapan kurumlar, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme tercih kılavuzlarında açıklanıyor. KPSS 2026/1 tercih kılavuzunda Ortaöğretim mezunu adaylar için ayrılan Tablo-1 bölümünde kamu kurum ve kuruluşlarında farklı unvanların kadro ve pozisyonları da yer aldığından geçtiğimiz tercih ve atama döneminde açılan kadroları bilmek tercihlerde belirleyici olabilir.

KPSS-2026/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar

KPSS-2026/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler