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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:36

KPSS polislik atama puanları 2026! Polislik kaç puanla yapılıyor, hangi KPSS puan türü?

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte polis olmak isteyen adayların araştırdığı konuların başında POMEM başvuru şartları ve KPSS taban puanı geliyor. Lisans ve ön lisans mezunları, polislik başvurusunda hangi KPSS puanının geçerli olduğunu ve başvuru için kaç puan gerektiğini merak ediyor. Peki 2026 polislik KPSS puanı kaç, polislik hangi puan türüyle alıyor? İşte POMEM polislik başvurularına ilişkin merak edilenler.

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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KPSS polislik atama puanları 2026! Polislik kaç puanla yapılıyor, hangi KPSS puan türü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:36

2026 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte polislik hedefleyen adaylar, sonuç ekranındaki puanlarını değerlendirmeye başladı. Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen POMEM alımlarına başvurmayı planlayan adaylar için KPSS puanı önemli şartlardan biri olurken, lisans ve ön lisans mezunları için kullanılan puan türleri de farklılık gösteriyor. Peki 2026 polislik KPSS puanı kaç, polislik hangi puan türüyle alıyor? İşte POMEM polislik başvurularına ilişkin merak edilenler.

KPSS polislik atama puanları 2026! Polislik kaç puanla yapılıyor, hangi KPSS puan türü?

POLİSLİK KPSS PUANI KAÇ?

Polislik için gereken KPSS puanı, adayın mezuniyet düzeyine göre değişiyor. POMEM üzerinden polis memuru olmak isteyen lisans mezunlarının KPSS P3, ön lisans mezunlarının ise KPSS P93 puanı dikkate alınıyor.

POMEM alımlarında aranacak taban puan ise her alım döneminde yayımlanan başvuru ilanında belirtiliyor. Bu nedenle polislik için tek ve değişmeyen bir KPSS puanı bulunmuyor.

KPSS polislik atama puanları 2026! Polislik kaç puanla yapılıyor, hangi KPSS puan türü?

POMEM İÇİN KPSS KAÇ PUAN GEREKİYOR?

POMEM başvurularında lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60,00 puan, ön lisans mezunları için ise KPSS P93 puan türünden en az 65,00 puan şartı uygulanıyor. Ancak bu puanlar başvuru için belirlenen taban puan niteliğinde. KPSS’den gerekli puanı almak, adayın doğrudan polis olacağı anlamına gelmiyor. Başvuru sonrasında adayların Polis Akademisi tarafından belirlenen diğer seçim aşamalarında da başarılı olması gerekiyor.

KPSS polislik atama puanları 2026! Polislik kaç puanla yapılıyor, hangi KPSS puan türü?

POLİSLİK HANGİ KPSS PUAN TÜRÜYLE ALIYOR?

POMEM’e lisans mezunu olarak başvuracak adayların KPSS P3 puanı bulunması gerekiyor. Ön lisans mezunları ise KPSS P93 puanı üzerinden değerlendiriliyor.

KPSS P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıkta değerlendirilmesiyle hesaplanıyor. Adayların polislik başvurusunda hangi puanının kullanılacağı, mezuniyet durumuna göre belirleniyor.

KPSS P3 PUANI NEDİR?

KPSS P3, lisans düzeyindeki adayların kullandığı puan türlerinden biri. Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri P3 puanının hesaplanmasında yüzde 50’şer ağırlığa sahip. POMEM’e lisans mezunu olarak başvurmayı planlayan adayların sonuç ekranında özellikle P3 puanlarını kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS polislik atama puanları 2026! Polislik kaç puanla yapılıyor, hangi KPSS puan türü?

ÖNLİSANS POLİSLİK KPSS PUANI KAÇ?

Ön lisans mezunlarının POMEM başvurularında KPSS P93 puanı esas alınıyor. Son alım şartlarında ön lisans adayları için 65,00 ve üzeri KPSS P93 puanı aranıyor. Ön lisans mezunlarının polislik başvurusu yaparken KPSS lisans puanı ile ön lisans puanını birbirine karıştırmaması gerekiyor. Başvuruda kullanılacak puan, adayın mezuniyet düzeyine göre belirleniyor.

KPSS polislik atama puanları 2026! Polislik kaç puanla yapılıyor, hangi KPSS puan türü?

POLİS OLMAK İÇİN SADECE KPSS PUANI YETERLİ Mİ?

POMEM’e başvuru için gerekli KPSS puanına sahip olmak sürecin yalnızca ilk aşamalarından biri.

Adayların başvuru ilanında yer alan eğitim, yaş ve diğer şartları karşılamasının yanı sıra ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarında da başarılı olması gerekiyor. Bu nedenle KPSS’den 60 veya 65 puan almak, tek başına polisliğe yerleşme anlamına gelmiyor. Adayların seçim sürecindeki diğer aşamalarda göstereceği performans da önem taşıyor.

KPSS polislik atama puanları 2026! Polislik kaç puanla yapılıyor, hangi KPSS puan türü?

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

POMEM başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarla duyuruluyor. Adayların başvuru sürecinde güncel ilanı takip etmesi ve başvuru şartlarını bu duyuru üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

2026 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik hedefleyen adayların gözü yeni POMEM alım ilanına çevrilmiş durumda. Yeni başvuru duyurusuyla birlikte kontenjan, başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar netlik kazanacak.

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#POMEM
#KPSS lisans
#Polis Akademisi
#Kpss P3
#Kpss P93
#Eğitim
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