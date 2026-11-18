2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için beklenen tarih yaklaşırken lise mezunu adayların gündeminde ÖSYM'nin sonuç açıklama duyurusu yer alıyor. 25 Ekim 2026 tarihinde yapılan ortaöğretim düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adaylar, sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından puanlarını öğrenmek için sonuç ekranını takip ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım Perşembe olarak belirtilirken, adaylar KPSS lise sonuçlarının açıklanacağı saati ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Sonuç belgesine ulaşmak isteyen adayların kullanabileceği resmi internet adresi ve mobil uygulamalar da araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? Detaylar…

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adayların beklediği sonuç açıklama tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı resmi sınav takvimine göre, lise düzeyinde gerçekleştirilen KPSS oturumunun sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. 25 Ekim 2026 tarihinde sınava giren adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Kamu kurumlarında memur olarak görev alabilmek amacıyla KPSS Ortaöğretim sınavına katılan binlerce aday, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Sınavın ardından başlayan değerlendirme sürecinde gözler ÖSYM'nin resmi takvimine çevrilirken, sonuçların açıklanacağı tarih de adayların gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda 19 Kasım Perşembe günü yapılacak sonuç duyurusuyla birlikte adaylar kendi sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacağı bilinirken, adayların en çok araştırdığı konulardan biri de sonuçların hangi saatte erişime açılacağı oldu. ÖSYM tarafından sonuçların ilan edileceği saate ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle adayların sonuç ekranının açılacağı kesin saat konusunda kurumdan gelecek duyuruyu takip etmeye devam ediyor.

Geçmiş sınav sonuçlarının açıklanma uygulamaları dikkate alındığında KPSS Ortaöğretim sonuçlarının sabah erken saatlerde erişime açılması bekleniyor. Bu doğrultuda 19 Kasım Perşembe günü sabah 06.00 ile 10.00 saatleri arasında sonuçların açıklanabileceği tahmin ediliyor. Ancak söz konusu saat aralığı resmi olarak doğrulanmış değil. ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemini gün içerisinde aktif hale getirmesi de mümkün olduğundan adayların yalnızca belirli bir saate bağlı kalmadan resmi sorgulama ekranını takip etmesi gerekiyor.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN BAKILIYOR?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sınav puanlarını öğrenebilecek. Bunun için adayların kurumun resmi sonuç sorgulama adresi olan sonuc.osym.gov.tr sayfasına giriş yapması gerekiyor. Sisteme erişim sağlandıktan sonra T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak kişisel sınav sonuç belgesi görüntülenebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için kullanılabilecek diğer kanal ise ÖSYM'nin resmi mobil uygulamaları olacak. Adaylar, mobil uygulamalar aracılığıyla da sonuç ekranına doğrudan ulaşabilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yapan adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ait puan bilgilerini kontrol edebilecek.