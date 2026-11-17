KPSS 2026/2 merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı? KPSS 2026/2 merkezi atama süreci için adayların bekleyişi sürüyor. Memur olma hedefi ile KPSS sınavına katlan adaylar tercih takvimi, başvuru tarihleri ve kadro-kontenjan dağılımına ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KPSS 2026/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjan ve kadro dağılımı belli oldu mu?

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2026/2 merkezi atama tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe ilişkin de henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan merkezi yerleştirmelerin ikincisi genellikle yılın son ayında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları 7 Ocak 2026’da açıklanmıştı.

Geçmiş yılın takvimi dikkate alındığında KPSS 2026/2 tercih kılavuzunun aralık ayında yayımlanması bekleniyor. Kesin tarihler ise ÖSYM’nin açıklamasıyla netleşecek.

KPSS 2026/2 LİSANS, ÖNLİSANS, VE ORTAÖĞRETİM KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

KPSS 2026/2 merkezi atama kapsamında lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarına ayrılacak kontenjanlar henüz açıklanmadı. Kamu kurumlarının hangi unvanlarda ve kaç kişilik alım yapacağına ilişkin kadro dağılımı da belli değil.

ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda eğitim düzeylerine göre açılan kadrolar, pozisyon sayıları ve adaylarda aranacak özel şartlar yer alacak. Adaylar kılavuz üzerinden mezuniyet alanlarına uygun kadroları ve tercih edebilecekleri kurumları inceleyebilecek.

KPSS 2026/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihlerinin aralık ayında yapılması bekleniyor. Ancak tercih başlangıç ve bitiş tarihleri henüz resmî olarak duyurulmadı.

ÖSYM’nin açıklayacağı takvimle birlikte tercih sürecinin ayrıntıları da netlik kazanacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar KPSS puanları ve mezuniyet durumlarına uygun kadrolar arasından tercih yapabilecek.