KPSS'de son dönemeç! Alan Bilgisi 3. oturum sınavı bugün yapılacak

21 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 09:24

Devlete ait kamu kurumlarına atanmayı umut eden milyonlarca aday bir kez daha sınav heyecanı yaşıyor. ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi 3. oturumu bugün yapılacak.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) dün gerçekleştirilmişti.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) bugün saat 10.15'te başlayacak. İşte detaylar:

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav toplam 160 dakika sürecek

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakika ilave süre alabilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavları oturumlarında adaylar, oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularına cevap verecek.

Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

NÜFUFS DAİRELERİ AÇIK

Diğer yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün de sınav açık olacak.