KPSS'de yanlış doğruyu siler mi 2026? KPSS Ön Lisans 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların katıldığı 2026-KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlış cevap sayılarını hesaplamaya başlarken "KPSS'de yanlış doğruyu götürüyor mu?", "4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?" ve "KPSS net hesaplama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'nin değerlendirme sisteminde yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılıyor.

KPSS ÖN LİSANS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS Ön Lisans'ta 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Adayın her testte elde ettiği ham puan, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak belirleniyor. Bu nedenle 1 yanlış 0,25 net, 2 yanlış 0,50 net, 3 yanlış 0,75 net ve 4 yanlış 1 net kaybına karşılık geliyor.

Örneğin bir aday Genel Yetenek testinde 50 doğru ve 8 yanlış yaptıysa neti 48 olarak hesaplanıyor. Hesaplama, doğru sayısı - (yanlış sayısı / 4) formülüyle yapılıyor. Boş bırakılan sorular ise yanlış cevap olarak değerlendirilmediği için adayın doğru sayısından herhangi bir eksiltme yapılmıyor.

Yanlış sayısı Götürdüğü doğru Net kaybı 1 yanlış 0,25 doğru 0,25 net 2 yanlış 0,50 doğru 0,50 net 3 yanlış 0,75 doğru 0,75 net 4 yanlış 1 doğru 1 net 5 yanlış 1,25 doğru 1,25 net 8 yanlış 2 doğru 2 net 10 yanlış 2,50 doğru 2,50 net 12 yanlış 3 doğru 3 net 20 yanlış 5 doğru 5 net

KPSS'DE YANLIŞ DOĞRUYU SİLER Mİ?

KPSS Ön Lisans'ta net hesabı yapılırken öncelikle adayın doğru ve yanlış cevapları belirleniyor. Ardından yanlış cevapların dörtte biri doğru sayısından çıkarılıyor. Böylece her test için adayın ham neti ortaya çıkıyor.

Örneğin 60 soruluk bir testte 45 doğru, 8 yanlış ve 7 boş yapan adayın neti 43 oluyor. Bunun nedeni 8 yanlışın 2 doğruyu götürmesi. Formül şu şekilde uygulanıyor:

KPSS neti = Doğru sayısı - (Yanlış sayısı ÷ 4)

ÖRNEK KPSS NET HESAPLAMALARI

40 doğru, 4 yanlış = 39 net

45 doğru, 8 yanlış = 43 net

50 doğru, 12 yanlış = 47 net

55 doğru, 20 yanlış = 50 net

60 doğru, 0 yanlış = 60 net

Bu hesaplama adayın testlerdeki ham netini gösteriyor. Ancak KPSS puanı yalnızca doğru ve yanlış sayılarının doğrudan toplanmasıyla oluşmuyor. Testlerin standart puanlara dönüştürülmesi ve ilgili puan türünün hesaplanmasında kullanılan katsayıların uygulanması sonucunda KPSS puanı belirleniyor.

KPSS'DE BOŞ SORULAR PUANI ETKİLER Mİ?

KPSS'de bir soruyu boş bırakmak, yanlış cevap vermek gibi doğru cevaplardan herhangi bir kesinti yapılmasına neden olmuyor. Boş bırakılan soru adayın doğru sayısını azaltmıyor ve yanlış sayısına da eklenmiyor. Bu nedenle net hesabında yalnızca doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınıyor.

Bununla birlikte bir soruda iki veya daha fazla seçeneğin işaretlenmesi gibi geçersiz işaretlemeler değerlendirme kurallarına göre ayrıca ele alınabiliyor. Adayların cevap kağıdını işaretlerken tek bir seçeneği işaretlemeleri ve cevaplarını sınav kurallarına uygun şekilde kodlamaları gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA PUAN NASIL HESAPLANIR?

KPSS Ön Lisans'ta doğru ve yanlış cevaplardan elde edilen ham puan, nihai KPSS puanıyla aynı anlamı taşımıyor. Öncelikle adayların testlerdeki doğru cevap sayılarından yanlış cevaplarının dörtte biri çıkarılarak ham puanları belirleniyor. Daha sonra test sonuçları standart puanlara dönüştürülerek KPSS puanının hesaplanmasında kullanılıyor.

Bu nedenle aynı net sayısına ulaşan iki adayın sınavın genel performansına bağlı olarak puanları beklenenden farklı olabilir. KPSS puanı, adayın yalnızca kendi doğru ve yanlış sayısına değil, testlerin ortalama ve standart sapma değerlerine dayalı değerlendirme sürecine de bağlı olarak belirleniyor.