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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:55

KPSS'de yanlış doğruyu siler mi 2026? KPSS Ön Lisans 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların en çok merak ettiği konuların başında yanlış cevapların puanlamaya etkisi geliyor. KPSS Ön Lisans'ta her test için doğru cevap sayısından yanlış cevapların çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılıyor. KPSS'de yanlış doğruyu siler mi 2026? 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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KPSS'de yanlış doğruyu siler mi 2026? KPSS Ön Lisans 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:55

Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların katıldığı 2026- oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlış cevap sayılarını hesaplamaya başlarken "KPSS'de yanlış doğruyu götürüyor mu?", "4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?" ve "KPSS net hesaplama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. 'nin değerlendirme sisteminde yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılıyor.

KPSS ÖN LİSANS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS Ön Lisans'ta 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Adayın her testte elde ettiği ham puan, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak belirleniyor. Bu nedenle 1 yanlış 0,25 net, 2 yanlış 0,50 net, 3 yanlış 0,75 net ve 4 yanlış 1 net kaybına karşılık geliyor.

KPSS'de yanlış doğruyu siler mi 2026? KPSS Ön Lisans 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Örneğin bir aday Genel Yetenek testinde 50 doğru ve 8 yanlış yaptıysa neti 48 olarak hesaplanıyor. Hesaplama, doğru sayısı - (yanlış sayısı / 4) formülüyle yapılıyor. Boş bırakılan sorular ise yanlış cevap olarak değerlendirilmediği için adayın doğru sayısından herhangi bir eksiltme yapılmıyor.

Yanlış sayısıGötürdüğü doğruNet kaybı
1 yanlış0,25 doğru0,25 net
2 yanlış0,50 doğru0,50 net
3 yanlış0,75 doğru0,75 net
4 yanlış1 doğru1 net
5 yanlış1,25 doğru1,25 net
8 yanlış2 doğru2 net
10 yanlış2,50 doğru2,50 net
12 yanlış3 doğru3 net
20 yanlış5 doğru5 net

KPSS'DE YANLIŞ DOĞRUYU SİLER Mİ?

KPSS Ön Lisans'ta net hesabı yapılırken öncelikle adayın doğru ve yanlış cevapları belirleniyor. Ardından yanlış cevapların dörtte biri doğru sayısından çıkarılıyor. Böylece her test için adayın ham neti ortaya çıkıyor.

KPSS'de yanlış doğruyu siler mi 2026? KPSS Ön Lisans 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Örneğin 60 soruluk bir testte 45 doğru, 8 yanlış ve 7 boş yapan adayın neti 43 oluyor. Bunun nedeni 8 yanlışın 2 doğruyu götürmesi. Formül şu şekilde uygulanıyor:

KPSS neti = Doğru sayısı - (Yanlış sayısı ÷ 4)

ÖRNEK KPSS NET HESAPLAMALARI

  • 40 doğru, 4 yanlış = 39 net
  • 45 doğru, 8 yanlış = 43 net
  • 50 doğru, 12 yanlış = 47 net
  • 55 doğru, 20 yanlış = 50 net
  • 60 doğru, 0 yanlış = 60 net
KPSS'de yanlış doğruyu siler mi 2026? KPSS Ön Lisans 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Bu hesaplama adayın testlerdeki ham netini gösteriyor. Ancak KPSS puanı yalnızca doğru ve yanlış sayılarının doğrudan toplanmasıyla oluşmuyor. Testlerin standart puanlara dönüştürülmesi ve ilgili puan türünün hesaplanmasında kullanılan katsayıların uygulanması sonucunda KPSS puanı belirleniyor.

KPSS'DE BOŞ SORULAR PUANI ETKİLER Mİ?

KPSS'de bir soruyu boş bırakmak, yanlış cevap vermek gibi doğru cevaplardan herhangi bir kesinti yapılmasına neden olmuyor. Boş bırakılan soru adayın doğru sayısını azaltmıyor ve yanlış sayısına da eklenmiyor. Bu nedenle net hesabında yalnızca doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınıyor.

KPSS'de yanlış doğruyu siler mi 2026? KPSS Ön Lisans 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Bununla birlikte bir soruda iki veya daha fazla seçeneğin işaretlenmesi gibi geçersiz işaretlemeler değerlendirme kurallarına göre ayrıca ele alınabiliyor. Adayların cevap kağıdını işaretlerken tek bir seçeneği işaretlemeleri ve cevaplarını sınav kurallarına uygun şekilde kodlamaları gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA PUAN NASIL HESAPLANIR?

KPSS Ön Lisans'ta doğru ve yanlış cevaplardan elde edilen ham puan, nihai KPSS puanıyla aynı anlamı taşımıyor. Öncelikle adayların testlerdeki doğru cevap sayılarından yanlış cevaplarının dörtte biri çıkarılarak ham puanları belirleniyor. Daha sonra test sonuçları standart puanlara dönüştürülerek KPSS puanının hesaplanmasında kullanılıyor.

Bu nedenle aynı net sayısına ulaşan iki adayın sınavın genel performansına bağlı olarak puanları beklenenden farklı olabilir. KPSS puanı, adayın yalnızca kendi doğru ve yanlış sayısına değil, testlerin ortalama ve standart sapma değerlerine dayalı değerlendirme sürecine de bağlı olarak belirleniyor.

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ETİKETLER
#ÖSYM
#kpss ön lisans
#Kpss Puanı
#Net Hesaplama
#4 Yanlış 1 Doğru
#Eğitim
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