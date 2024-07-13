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KPSS'ye girecekler dikkat! Nüfus müdürlükleri yarın 14.30'a kadar açık olacak

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 09:46
KPSS&#039;ye girecekler dikkat! Nüfus müdürlükleri yarın 14.30&#039;a kadar açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yarın düzenlenecek KPSS dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yarın düzenlenecek 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını bildirdi.

KPSS'ye girecekler dikkat! Nüfus müdürlükleri yarın 14.30'a kadar açık olacak - 1. Resim

YARIN 14.30'A KADAR AÇIK OLACAK

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarınki sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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