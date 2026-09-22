KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanacağını öğrenciler araştırmaya devam ediyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için GSB KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilecek, burs ücreti ne kadar? İişte KYK e-devlet başvuru ekranı...

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HABERİN ÖZETİ KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu? 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmamış olsa da, başvuruların başlamasıyla birlikte öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi takvim paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemine ilişkin başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. 2026 yılı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerine ödenen aylık burs ve kredi tutarı 4 bin TL olarak belirlendi. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılıyor. KYK bursu, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca aylık olarak ödeniyor ve öğrencinin öğrenimine devam etmesi ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Şehit ve gazi çocukları, en az yüzde 40 engelli öğrenciler, anne ve babasını kaybetmiş gençler gibi bazı öğrenci gruplarına KYK burs başvurularının değerlendirilmesinde öncelik tanınıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihlere ilişkin resmi takvim de henüz paylaşılmadı.

Başvuru tarihleri GSB tarafından duyurulduğunda öğrenciler, e-Devlet üzerinden KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını yapabilecek. Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemine ilişkin başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti.

2026 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde 2026 yılı itibarıyla yeni tutarlar uygulanıyor. Ocak 2026'dan itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine ödenen aylık burs ve kredi tutarı 4 bin TL olarak belirlendi.

2026 yılı için KYK burs ve kredi ücretlerinin yıl sonunda yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni tutarın belirlenmesinin ardından öğrencilerin alacağı aylık ödeme miktarı da netleşecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet giriş bilgilerine sahip olması gerekiyor. e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler PTT şubelerinden şifre alabilecekleri gibi internet bankacılığı, elektronik imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapabiliyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin çeşitli bilgiler isteniyor. Öğrencilerin beyan ettiği bilgiler, ilgili kamu kurumlarının verileriyle karşılaştırılarak değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonucunda mevzuat ve bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen öğrencilere burs verilirken, gerekli şartları taşıyan diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanıyor.

KYK BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?

KYK bursu, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca aylık olarak ödeniyor. Burs ödemesinin devam edebilmesi için öğrencinin öğrenimine devam etmesi ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Öğrencinin burs hakkının devamı açısından akademik durumunun yanı sıra bursun kesilmesine neden olabilecek disiplin veya mevzuata aykırı bir durumunun bulunmaması da önem taşıyor.

KYK BURSUNDA ÖNCELİK KİMLERE VERİLİYOR?

KYK burs başvurularının değerlendirilmesinde bazı öğrenci gruplarına öncelik tanınıyor. Şehit ve gazi çocukları, en az yüzde 40 engelli öğrenciler, anne ve babasını kaybetmiş gençler, devlet korumasında yetişen öğrenciler, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve milli sporcular öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra YKS'de belirli başarı sıralamalarına giren öğrenciler de ilgili şartları taşımaları halinde burs değerlendirmesinde öncelikli olabiliyor.

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK bursu ile öğrenim kredisi arasındaki en önemli fark geri ödeme durumudur. Burs, gerekli şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız olarak veriliyor. Öğrenim kredisi ise öğrencinin eğitim hayatı boyunca maddi destek sağlıyor ve ilgili mevzuat kapsamında geri ödeniyor.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde burs ve kredi başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin, GSB tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor. Başvuru tarihleri açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

