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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:13

KYK burs sonuçları 2026 son dakika sorgulama ekranı! KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları GSB tarafından açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

KYK burs sonuçları 2026 son dakika açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada burs ve kredi hakkı elde eden öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerektiğini hatırlattı. KYK burs sonuçları turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle beraber görüntünebilir. Belirlenen süre içerisinde onaylama yapmayanlar burs veya kredi hakkını kaybedecek. İlk burs ödemeleri ise Ekim ayından itibaren hesaplanırken geriye dönük toplu ödeme yapılacak. Peki KYK burs sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, e-Devlet KYK burs sonuçları görüntüleme ekranı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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KYK burs sonuçları 2026 son dakika sorgulama ekranı! KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları GSB tarafından açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:13

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eğitim, ulaşım, konaklama ve diğer birçok ihtiyaçlarını eğitim desteğiyle karşılamak isteyen binlerce öğrenci 16 Ekim tarihine kadar burs başvurularını tamamlamıştı.KYK burs başvuru sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. tarafından “KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından adaylar sorgulama ekranına giriş yapabiliyor. Sorgulama ekranında “ Burs alabilirsiniz ve Kredi alabilirsiniz” olmak üzere iki ayrı sonuç yer alacak. Burs değerlendirmesi yapılırken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir, üniversite, eğitim alan diğer çocuklar ve birçok kriter dikkate alınıyor. Peki KYK burs sonuçları 2026 nereden sorgulanır? İşte, KYK burs ve öğrenim kredisi sonuç sorgulama ekranı…

HABERİN ÖZETİ

KYK burs sonuçları 2026 son dakika sorgulama ekranı! KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları GSB tarafından açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları posta veya mail yoluyla bildirilmiyor.
Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilir.
Sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz" veya "Kredi alabilirsiniz" ifadeleri yer alacak.
Burs değerlendirmesinde öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu gibi birçok kriter dikkate alınıyor.
Öğrenim kredisi hakkından yararlanmak istemeyen öğrenciler taahhütname veya herhangi bir işlem yapmayarak vazgeçebilir.
Taahhütname onayı için öğrencilerin herhangi bir kuruma gitmesine gerek bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

KYK BURS SONUÇLARI 2026 SON DAKİKA AÇIKLANDI! 

Gençlik ve Spor Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.11 Kasım saat 23.59’a kadar üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.” ifadelerini kullandı.

2026-2027 KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK burs sonuçları 2026 son dakika sorgulama ekranı! KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları GSB tarafından açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

GSB KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi duyuru geldikten sonra sonuçlar internet bağlantısı olan bilgisayar, laptop, tablet, telefon vb. araçlarla sorgulanabiliyor. KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra sistemde yoğunluk yaşanırken sonuçların görüntülenmesi gecikebiliyor. Adaylar KYK burs sonuçlarını hızlı sorgulamak için telefonlarının mobil marketleri üzerinden e-Devlet’in uygulamasını telefonlarına kurarak daha hızlı sonuçlara erişim sağlayabilirler. Masaüstü üzerinden ise turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber doğrudan sorgulama ekranına gidilebilir.

KYK burs sonuçları 2026 son dakika sorgulama ekranı! KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları GSB tarafından açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İKİ FARKLI SONUÇ EKRANI YER ALIYOR

KYK burs sonuçları ekranında “Burs alabilirsiniz” ifadesi veya “Öğrenim kredisi alabilirsiniz” ifadesi yer alacak.

“Burs alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan adaylar geri ödemesiz olarak doğrudan burs almaya hak kazanacak ve herhangi bir ödeme yapmayacak. KYK bursu alamayan tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verileceğinden herhangi bir kısıtlama olmayacak.

KYK öğrenim kredisi ödemeleri de burs ödemeleriyle aynı olurken öğrenciler eğitim hayatlarını tamamladıktan 2 yıl sonra ödemelerine başlayacak. Öğrenim kredisi ödemeleri faizsiz olacak.

KYK burs sonuçları 2026 son dakika sorgulama ekranı! KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları GSB tarafından açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAK ZORUNLU MU?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları ilan edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taahhütname onayı alınacak. Taahhütname onayı için öğrencilerin herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. KYK öğrenim kredisi hakkından yararlanmak istemeyen öğrenciler taahhütanme veya herhangi bir işlem yapmayarak öğrenim kredisi hakkından vazgeçebilir. 

ETİKETLER
#E-Devlet
#burs
#KYK
#gençlik ve spor bakanlığı
#osman aşkın bak
#Eğitim
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