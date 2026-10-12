KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için beklenen başvuru sürecini sosyal medya hesabından duyurdu. Üniversite öğrencileri, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru ekranına nasıl ulaşılacağı, kimlerin başvuru yapabileceği ve 2026 KYK burs ücretinin ne kadar olduğu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar, kimler başvurabilir? İşte 2026 KYK ile ilgili merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? 2026 KYK burs kredi başvuru sorgulama ekranı... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve kredi başvuruları başlamıştır. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk kez üniversiteye kayıt yaptıranlar, ara sınıflar ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları başvuru yapabilir. Ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 4.000 TL, yüksek lisans için 8.000 TL, doktora için 12.000 TL ödeme yapılmaktadır. Başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecektir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yararlanabildiği KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında beklenen süreç başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.

Başvurular, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. İlk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri de başvuru yapabilecek. Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları da başvuru kapsamındaki öğrenciler arasında bulunuyor.

Başvurular 16 Ekim saat 23.59'a devam edecek. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin, açıklanan süre içinde e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

KYK BAŞVURU EKRANI 2026: BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, başvuru işlemleri için e-Devlet sistemine giriş yaparak Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün burs ve öğrenim kredisi başvuru hizmetini kullanabilecek.

KYK burs başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımlar şöyle:

1. e-Devlet sistemine giriş yapın.

2. Arama alanına “Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu” yazın.

3. İlgili başvuru hizmetini açın.

4. Başvuru formundaki eğitim, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini kontrol ederek gerekli alanları doldurun.

5. Başvurunuzu tamamlamadan önce verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.

Başvuru sırasında öğrencilerin e-Devlet sistemindeki okul ve bölüm bilgilerinin güncel olması önem taşıyor. Öğrenim bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırması gerekiyor.

KYK BURS ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026 yılı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başvuru yapan öğrenciler, burs veya kredi almaya hak kazanmaları durumunda ilgili ödeme koşullarına tabi olacak. Yeni dönem için farklı bir ödeme tutarı açıklanması halinde güncel rakamlar ayrıca duyurulacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

KYK burs ve kredi başvuruları, yükseköğrenim gören belirli öğrenci gruplarına açık. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, üniversitede eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler isteniyor. Beyan edilen bilgiler, ilgili kamu kurumlarının kayıtlarıyla karşılaştırılarak değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonucunda bütçe ve mevzuat kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere burs, burs alamayan ancak ilgili koşulları sağlayan öğrencilere ise öğrenim kredisi verilebiliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerine tanınan süre içerisinde gerekli taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuru ve sonuç duyurularının takip edilmesi, hak kaybı yaşanmaması açısından önem taşıyor.