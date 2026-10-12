KYK kredi alan öğrenci burs başvurusu yapabilir mi? 2026-2027 KYK burs başvuru şartları

KYK burs değerlendirmesi yapılırken eğitim alınan şehir, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu ve diğer birçok etken belirleyici oluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, eğitim, ulaşım, konaklama ve diğer birçok ihtiyacı için burs başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Üniversitelerde ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf eğitim alan öğrenciler ise yeniden burs başvurusu yapıp yapamayacağını araştırıyor. Mevzuata göre öğrenciler hem burs hem de kredi aynı anda alamıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KYK kredi alan öğrenciler burs başvurusu yapabilir mi? İşte, KYK burs başvurularına ilişkin detaylar…

KYK KREDİ ALAN ÖĞRENCİLER BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?

2026-2027 eğitim öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerine sağlanacak burs desteği başvuruları başladı. Bakan Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada burs başvurularının 16 Ekim tarihine kadar devam edeceği aktarıldı.

Mevzuatta yer alan bilgiye göre burs alan öğrenciye kredi, kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılmaz. Kredi alan öğrenciler, burs başvurusu yapamazlar.

BAKAN BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHLERİNİ DUYURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler