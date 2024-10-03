KYK yurt başvurularında ek yerleştirme dönemi başladı

03 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:42

KYK yurt yerleştirmelerinde yeni başvuru dönemi başladı. Yatay ve dikey geçiş yapanlar, ek kontenjanlar yerleşenler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri bugünden itibaren KYK yurt başvurularını yapabilecek. KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlık KYK yurtlarına ana yerleştirmeler tamamlanmıştı. Şimdi ise KYK ek yurt başvuruları alınmaya başlandı. Bu aşamada yatay ve dikey geçişle üniversite değiştirenler, ek kontenjanla programlara yerleşenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri KYK yurt başvurularını yapabilecek. Peki KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya hesabından KYK ek başvuru döneminin başladığını açıkladı. Açıklamada, yatay, geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek kapsamında üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt başvurularının başladığı duyuruldu.

Bugün başlayan ek KYK yurt başvuruları 4 gün sürecek. Başvurular 7 Ekim 2024 günü saat 23.59’da sona erecek. Yerleştirme işlemleri de en kısa sürede tamhamlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu aşamada da yurt çıkmayan öğrenciler için yerleştirme çalışmaları devam edecek.

KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

EK KYK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ek KYK yurt yerleştirmeleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sayfasından ilgili bölüme girerek başvurusunu gerçekleştiriyor. Tercih yapacak öğrencilerin, başvuru esnasında okul ve bölüm bilgilerinin doğru olduğundan emin olması önem taşıyor. Hatalı ve eksik bilgi olduğunda başvuru geçersiz sayılıyor.