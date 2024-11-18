LGS örnek soruları ve çözümleri yayımlandı! Youtube kanalından videolu anlatım duyurusu

18 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 13:48

LGS örnek soruları ve çözümleri bu sınav için hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla yayımlandı. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB), 2024-25 eğitim öğretim yılında sınavla Liselere Geçiş Sistemi (LGS)öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıklarını yayımladı. Örnek soru kitapçıklarında, Türkçe​, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar; inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

BİLİŞSEL BECİRELER DE ÖLÇÜLECEK

Örnek sorular hazırlanırken 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alındı. Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte üretildi.

ÇÖZÜMLER YOUTUBE KANALINDA

Soruların hazırlanmasında ilgili sınıf düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı. Soruların çözümleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav​ Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "YouTube" kanalından da izlenebiliyor.