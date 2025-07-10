LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin duyurdu

LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu.

Binlerce öğrenci LGS sınav sonuçları için nefesini tuttu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, aynı gün yayımlanacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

15 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bu hafta erişime açılacak. Sınava katılan 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi, toplam 90 sorudan oluşan iki oturumda ter dökmüştü.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Takvime göre LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.