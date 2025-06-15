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 | Baran Aksoy

LGS'de soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu sona erdi. Öğrencilerin ter döktüğü sınavın soru ve cevap anahtarları da yayımlandı.

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LGS'de soru ve cevap anahtarları yayımlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 14:49

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yapıldı. iki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve saat 12.50'de sona erdi.

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi. Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.

SORU VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Öte yandan LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

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