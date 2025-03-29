LGS'ye girecekler dikkat! Başvuru süresi uzatıldı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınav başvuru süresi uzatıldı. Sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri, başvurularını 2-16 Nisan tarihleri arasında yapabilecek.

"2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda, LGS kapsamındaki merkezi sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı.

SÜRE UZATILDI

Ancak 2 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.