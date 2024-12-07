Mali müşavir ve muhasebeciler için 3'ü 1 arada eğitimi!

07 Aralık 2024 19:37 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 19:43

Mali müşavir ve muhasebecilerin sorunlarına çözüm arayan MEYDER, Maltepe'de düzenlediği seminerle sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Ticaret sicili, vergi denetimi gibi konularda uzmanlar tarafından mesleki püf noktalar ve bilgiler paylaşıldı.

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Mesleki Yürüyüş Hareketi Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Grubu (MEYDER) tarafından Maltepe’de mesleki seminer düzenlendi. Mali müşavir ve muhasebecilerin yaşadığı tahsilat ve mükellef sorunlarına dikkat çeken MEYDER, seminerle çözüm yolları aradı.

2023’te Gürol Mançi öncülüğünde kurulan platform, SGK Maltepe Erol Olçok Tesisi’nde mesleki seminer düzenledi. Programın açılış konuşmasını yapan MEYDER Başkanı Gürol Mançi, katılımcılara teşekkür ederek, düzenli bir şekilde mesleki eğitimleri sürdüreceklerinin altını çizdi. 3'ü 1 arada eğitiminde meslekteki sorunlara dikkat çeken Mançi, hedeflerinin meslektaşlarını bir araya getirerek, mesleki hakları savunmak olduğunu kaydetti.

“Bizler mecburiyetten kurulduk” diyen Mançi, meslektaşlarının haklarını savunmak için yola çıktıklarını dil getirdi. Tahsilat ve mükellef gibi birçok alanda sorunlar olduğunu hatırlatan Mançi, sorunların çözümü için yola koyulduklarını yineledi.

Seminerde Emekli Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı Meral Kuzu, Ticaret sicil işlemlerini anlattı. Eski Vergi Müfettişi Mustafa Durak, vergi denetimlerinde bilinmeyenleri ve dikkat edilmesi gerekenleri aktardı. Enver Hencan ise teşvik ve hibe süreçlerindeki püf noktaları paylaştı.

Katılımcılar da mesleki etkinliklerin önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerin devamını diledi.