TGRT Haber
Eğitim
 Fuat İğci

Mart ara tatili 2026 kaç gün, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB 2. dönem ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor. 2 Şubat’ta okullar açılırken İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Mart ara tatili takvimine odaklandı. 2. ara tatil ve Ramazan Bayramı tarihlerinin benzer tarihlere denk gelmesinin ardından iki tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceği gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart tarihinde başlayacak. Normal şartlarda ara tatiller, hafta sonu ile beraber toplam 9 (dokuz) gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili ise arefe günüyle beraber 3.5 gün oluyor. Peki 2. Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi? İşte, MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi…

Mart ara tatili 2026 kaç gün, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB 2. dönem ara tatil takvimi
Resmi ve dini bayram günlerinde , üniversiteler, kamu kurumları ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Öğrenciler, 16 Ocak cuma günü yarıyıl tatiline başlarken sömestr tatili olarak da bilinen 2 Şubat’ta okulların açılmasıyla son buldu. Bakan Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılacağı iddialarına yönelik açıklamalarda bulunurken ikinci ara tatil dönem başında açıklandığı takvim doğrultusunda bu yıl da uygulanmaya devam edecek. Okulların tekrar açılmasıyla beraber yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 2 milyona yakın öğretmen ise okulların tatil olacağı günlere odaklandı. Oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat’ta başlayacak ve tam bir ay sürecek. Ramazan ayının ardından ise 3.5 günlük bayram tatili yapılacak. Peki 2. dönem ara tatili ne zaman, bayram tatiliyle birleştirildi mi? İşte, Bakanlıktan yapılan açıklamanın detayları…

MART ARA TATİLİ 2026 NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Mart ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de takvime dahil edildiğinde normal şartlarda tatil 9 gün sürecek. Mart ara tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran’da okulların kapanmasıyla son bulacak.

Mart ara tatili 2026 kaç gün, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB 2. dönem ara tatil takvimi

2. DÖNEM ARA TATİLİ VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Dönem başında Bakanlık tarafından uygulanacak takvim il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı yapılan planlamada ara tatil, bayram tarihlerine denk getirildi.

Ramazan ayı 19 Mart 2026 tarihinde son bulurken bayram ise 20 Mart tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil ise duyurulan takvime göre 16-20 Mart tarihlerinde uygulanacak. Bayram ve ara tatil aynı tarihlere denk geldiğinden ek olarak tatil olmayacak.

Ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bayram tatili ise 3.5 gün olduğundan arefe günü 19 Mart başlayacak ve 3 günlük bayram tatilinin ardından okullar 23 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek.

Mart ara tatili 2026 kaç gün, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB 2. dönem ara tatil takvimi

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Normal şartlarda , mevzuatta yer alan bilgiye göre resmi tatil olduğundan 3.5 gün sürüyor. İkinci ara tatil ve Ramazan Bayramı ara tatili aynı tarihlere denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak. 2026 yılında Mart ara tatili cumartesi ve pazar günleri dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. 13 Mart cuma günü okullarda son ders zili çaldıktan sonra ara tatil başlayacak ve okullar tekrar 23 Mart Pazartesi günü açılacak. Hafta sonu ile beraber Mart ara tatili toplam 9 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE OKULLAR KAPALI OLACAK

Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından her yıl bir önceki yıla göre daha erken başlıyor. bu yıl okulların açık olduğu tarihlere denk gelecek. Kurban Bayramı tatili, arefe günüyle beraber 4.5 gün sürecek. Kurban Bayramı, 27 Mayıs’ta başlayacak ve 30 Mayıs günü sona erecek. Okulların bayramda kapalı olacağı tarihler şu şekilde;

Mart ara tatili 2026 kaç gün, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB 2. dönem ara tatil takvimi


26 Mayıs Salı Kurban Bayramı arefesi yarım gün

27 Mayıs Çarşamba Kurban Bayramı 1. günü tam gün

28 Mayıs Perşembe Kurban Bayramı 2. günü tam gün

29 Mayıs Cuma Kurban Bayramı 3. günü tam gün

30 Mayıs Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü

31 Mayıs Pazar (hafta sonu)

