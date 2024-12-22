MEB 19 farklı alanda personel alacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

22 Aralık 2024 07:23 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 07:40

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı istihdam edecek. Başvuruların 27 Ocak'ta başlayacanacağı duyurulurken, adaylar için aranan kriterler de açıklandı. İşte tüm detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 50 uzman yardımcısı alacak. Aranan şartları taşıyan adaylar başvurularını, 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapacak. 19 FARKLI ALANDA İSTİHDAM Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi branşların yer aldığı 19 farklı alanda yapılabilecek. Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecek. SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Ankara'da 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavla ilgili her türlü bilgi MEB Personel Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek. İlgili Haberler BOTAŞ 262 personel alımı yapıyor! BOTAŞ başvuru şartları ve başvuru tarihi merak ediliyor Diyanet’e 4 bin sözleşmeli imam hatip alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı