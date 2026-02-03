MEB 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Ortaokul ve lise öğrencilerinin yakından takip ettiği ortak sınav takvimi kesinleşti.

Bu yıl 6. sınıftan 10. sınıfa kadar olan öğrenciler, farklı derslerden çok sayıda ortak sınava girecek.

Öğrencilerin ders kazanımlarını daha sağlam ölçmek amacıyla sınavlarda açık uçlu sorulara da yer verilecek.

2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe

8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik

9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik

10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı.

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik

3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. Sınavların ikinci dönemin sonuna doğru duyurulması bekleniyor