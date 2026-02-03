MEB 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ortaokul ve lise öğrencilerinin yakından takip ettiği ortak sınav takvimi kesinleşti.
Bu yıl 6. sınıftan 10. sınıfa kadar olan öğrenciler, farklı derslerden çok sayıda ortak sınava girecek.
Öğrencilerin ders kazanımlarını daha sağlam ölçmek amacıyla sınavlarda açık uçlu sorulara da yer verilecek.
7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe
8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik
9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik
10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı.
2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik
3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
Ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. Sınavların ikinci dönemin sonuna doğru duyurulması bekleniyor