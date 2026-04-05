Eğitim
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte dikkatler, MEB ortak sınavlarının uygulanacağı tarihlere yöneldi. Takvim doğrultusunda 2. dönem 1. sınavlar, 30 Mart–10 Nisan 2026 tarih aralığında gerçekleştirilecek. 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak? İşte 6, 8 ve 10. sınıf Türkçe, Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı derslerine ilişkin sınav günleri.

MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 16:51

(MEB) tarafından düzenlenecek ortak sınavların tarihleri kesinlik kazandı. Özellikle ikinci dönemin ilk yazılılarının ne zaman uygulanacağı, öğrenci ve veliler tarafından yoğun biçimde araştırılırken; ara tatilin bitmesiyle birlikte sınav takvimi de gündemdeki yerini aldı. Duyurulan programa göre öğrenciler, belirlenen günlerde sınavlara katılım sağlayacak ve ikinci dönemin eğitim süreci bu yazılılarla ivme kazanacak.

MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği takvime göre 2. dönem 1. sınavlar, 30 Mart–10 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bakanlık tarafından paylaşılan 2. dönem ortak yazılı programına göre farklı kademe ve derslere ait sınav tarihleri de netleşmiş oldu. Buna göre 2. dönem 1. yazılıları kapsamında 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan 2026 tarihinde, 6 ve 8. sınıf Matematik dersleri ise 8 Nisan 2026’da yapılacak. 10. sınıf Matematik sınavı 9 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek, Türk Dili ve Edebiyatı sınavı da 10 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek.

MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre 2. dönem 2. sınavlar 1–12 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. 2. dönem 2. yazılı sınavları çerçevesinde 7. sınıf Matematik dersi 2 Haziran 2026’da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ise 3 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
