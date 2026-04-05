MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek ortak sınavların tarihleri kesinlik kazandı. Özellikle ikinci dönemin ilk yazılılarının ne zaman uygulanacağı, öğrenci ve veliler tarafından yoğun biçimde araştırılırken; ara tatilin bitmesiyle birlikte sınav takvimi de gündemdeki yerini aldı. Duyurulan programa göre öğrenciler, belirlenen günlerde sınavlara katılım sağlayacak ve ikinci dönemin eğitim süreci bu yazılılarla ivme kazanacak.

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği takvime göre 2. dönem 1. sınavlar, 30 Mart–10 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bakanlık tarafından paylaşılan 2. dönem ortak yazılı programına göre farklı kademe ve derslere ait sınav tarihleri de netleşmiş oldu. Buna göre 2. dönem 1. yazılıları kapsamında 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan 2026 tarihinde, 6 ve 8. sınıf Matematik dersleri ise 8 Nisan 2026’da yapılacak. 10. sınıf Matematik sınavı 9 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek, Türk Dili ve Edebiyatı sınavı da 10 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek.

MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre 2. dönem 2. sınavlar 1–12 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. 2. dönem 2. yazılı sınavları çerçevesinde 7. sınıf Matematik dersi 2 Haziran 2026’da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ise 3 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak.