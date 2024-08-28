MEB 81 ile genelge gönderdi: Yeni tedbirler alındı

28 Ağustos 2024 17:56 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 18:02

Minikler için "okula uyum haftası" başlıyor: İşte velilerin dikkat etmesi gerekenler!

Minikler için "okula uyum haftası" başlıyor: İşte velilerin dikkat etmesi gerekenler!

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül'de başlıyor. Son dönemde toplumun kanayan yarası olan şiddet artışıyla ilgili okullarda da harekete geçilecek. Akran zorbalığı ve siber zorbalığın önüne geçmek için yeni tedbirlere ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" konulu genelge hazırlandı. Çocukların fiziksel, cinsel, duygusal ve psikolojik, ekonomik, siber ve dijital şiddet, akran zorbalığı, siber zorbalık gibi şiddetin her türlüsüne maruz kalmaması için önlemler görüşüldü.

81 İLE GÖNDERİLDİ

Alınan kararlar şu şekilde maddelendi:

"- Bakanlık taşra teşkilatındaki bütün yöneticiler, okul ve kurumlarda şiddetin önlenmesine yönelik mevzuatın etkin uygulanması hususunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak, bu kapsamda hizmet içi eğitim uygulama planı oluşturulacak ve sonuçları ilgili birime gönderilecek.

- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunca, illerindeki okul ve kurum ortamlarında şiddete neden olabilecek risk faktörleri tespit edilerek, öncelikli risk faktörlerine ve şiddetin etkilerine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunca, okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetleri bölümünün yıllık çalışma planında şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetlere yer verilecek.

- RAM'ların sorumluluk bölgesinde rehber öğretmeni olmayan okullarda, RPD hizmetleri bölümünün yıllık çalışma planında yer alan şiddetin önlenmesine ilişkin faaliyetler yürütülecek. Tüm çalışmalar, e-Rehberlik sistemine işlenecek.

- Okul ve kurum içinde ve dışında güvenliği sağlamak amacıyla yönetimce gerekli tedbirler alınacak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

- Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile RAM'ların şiddetin önlenmesine yönelik yürüteceği çalışmalarda uygun koşullar ve personel desteği sağlanacak.

- Okul ve kurum müdürlüğünce eğitim ortamlarında şiddete neden olabilecek risk faktörleri tespit edilerek, öncelikli risk faktörlerine veya şiddetin etkilerine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

- İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan ilgili protokol doğrultusunda, okul ve kurum müdürlüğünce okul güvenliğiyle ilgili tespit edilen öncelikli durumlar, ivedilikle üst birim ve kolluk kuvvetlerine bildirilecek.

- Okul-aile işbirliği güçlendirilerek, şiddetin önlenmesinde velilerin desteğini sağlamak için gerekli tedbirler alınacak.

- Çalışmalara araç-gereç, ulaşım ve bütçe ile personel desteği verilecek."

UYGULAMANIN MADDELERİ BELİRLENDİ

Genelgede, uygulamaya ilişkin hususlar ise şöyle belirlendi:

"- Şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını teminen, okul ve kurumlarda, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, öğretmen-aile, aile-öğrenci arasında şiddet, zorbalık ve saldırgan davranışların kabul edilmeyeceğinin temel bir anlayış olarak kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

- Dijital ortamlarda çocukların güvenli alan becerilerinin, sanal okuryazarlıklarının geliştirilmesi ve gerçek sosyal ortama dijital/siber alan kaynaklı olumsuz davranışların aktarımının önlenmesi için çalışmalar yaygınlaştırılacak.

- Okul ve kurum müdürlüğünce şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim kurumu içinde ve dışında sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yaygınlaştırılacak, RAM'lar tarafından sorumluluk bölgelerinde rehber öğretmeni olmayan okullarda şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.

- Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinde görev yapan rehber öğretmenlerin okul ve sınıf risk haritaları doğrultusunda şiddetin önlenmesi amacıyla yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, yardımcı personel ve diğer personele yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak.

- Tüm okul ve kurumlarda özel eğitim ihtiyacı ile geçici koruma statüsü gibi özel ilgi gerektiren durumları olan öğrencilerin akranları ve çevreleriyle sosyal uyumları artırılacak.

- Tüm okul ve kurumlar tarafından sevgi, saygı ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar artırılacak."