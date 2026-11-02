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Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:40

MEB 9 günlük tatilin takvimini duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? 2026-2027 çalışma takvimi

Kasım ayının gelmesiyle beraber okullarda ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermişti. Öğrencileri bu eğitim yılında iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekleyecek. Uzmanlar özellikle YKS ve LGS gibi merkezi sınava katılacak öğrencilerin ara tatillerini dinlenerek geçirmesi tavsiyesinde bulunuyor. Havaların soğumasıyla beraber kış tatili planlaması yapmaya hazırlanan aileler ise ara tatil tarihlerine göre hareket edecek. Milyonlarca öğrencinin yanı sıra öğretmenlerde ara tatildeki mesleki çalışmalarını çevrimiçi gerçekleştirecek. Peki İlk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, MEB tarafından açıklanan 9 günlük tatil tarihler…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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MEB 9 günlük tatilin takvimini duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? 2026-2027 çalışma takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:40

Eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim yılında ilk mola ayında yapılacak. Öğretmenler, öğrenciler ve aileler ara tatil tarihlerine odaklanırken geçtiğimiz yıl kaldırılması tartışılan ara tatiller, bu yıl uygulanmaya devam edecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci ara tatil ile benzer tarihlere denk gelirken öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak. Kasım ayında uygulanacak ilk ara tatil 16 Kasım’da başlarken öğrenciler için diğer uzun soluklu tatil olan yarıyıl tatili ise yeni yılın ilk ayı olan Ocak ayında yapılacak. , Kasım ayında ara tatil tarihlerinde uygulanacak öğretmen seminerlerinin online olması kararını aldı. 9 günlük tatil için hesaplamalar başladı. Peki İlk ara tatil ne zaman başlıyor? İşte, MEB tarafından açıklanan takvim…

OKULLARDA İLK ARA TATİL 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında ilan edilen çalışma takvimine göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı tarihlerine denk gelirken 8 Mart-12 Mart 2027 tarihlerinde uygulanacak. Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında olacak.

MEB 9 günlük tatilin takvimini duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? 2026-2027 çalışma takvimi

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK, KAÇ GÜN OLACAK?

Çalışma takviminde ara tatilin uygulanacağı tarih 16-20 Kasım olarak ifade ediliyor. Cumartesi ve pazar günleri de hesaba dahil edildiğinde İlköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerini Kasım ayında 9 günlük kesintisiz tatil bekliyor. Okullarda 13 Kasım tarihinde son ders zilinin çalmasıyla ara tatil başlayacak ve okullar tekrar 23 Kasım Pazartesi günü açılacak. Cumartesi ve pazar günleri takvime dahil edildiğinde ara tatil toplam dokuz (9) gün sürecek.

MEB 9 günlük tatilin takvimini duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? 2026-2027 çalışma takvimi

ARA TATİL SEBEBİYLE OKULLARIN KAPALI OLDUĞU TARİHLER

14 Kasım Cumartesi (hafta sonu tatili)

15 Kasım Pazar (hafta sonu tatili)

16 Kasım Pazartesi (ara tatil)

17 Kasım Salı (ara tatil)

MEB 9 günlük tatilin takvimini duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? 2026-2027 çalışma takvimi

18 Kasım Çarşamba (ara tatil)

19 Kasım Perşembe (ara tatil)

20 Kasım Cuma (ara tatil)

21 Kasım Cumartesi (hafta sonu tatili)

22 Kasım Pazar (hafta sonu tatili)

İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI’NA DENK GELECEK

Ülkemizde milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatillerde okullar, üniversiteler, sürücü kursları, anaokulları, kreşler ve diğer birçok eğitim kurumu kapalı oluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında açıklanan takvime göre ara tatil 8 Mart tarihinde başlayacak ve 12 Mart tarihinde sona erecek. 2027 yılı dini günler takvimine göre ise Ramazan Bayramı 9 Mart-11 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.

MEB 9 günlük tatilin takvimini duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? 2026-2027 çalışma takvimi

OKULLAR 25 HAZİRAN’DA KAPANACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönemin tamamlanmasıyla beraber yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat Pazartesi günü çalacak. İkinci dönem ara tatilinin ardından 2026-2027 eğitim yılı 25 Haziran cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

MEB 9 günlük tatilin takvimini duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? 2026-2027 çalışma takvimi

 

ETİKETLER
#ramazan bayramı
#Ocak
#milli eğitim bakanlığı
#kasım
#eğitim-öğretim yılı
#Eğitim
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