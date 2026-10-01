Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini açıkladı. Yeni dönemde öğrencilerin katılacağı e-sınav ve yazılı sınavların tarihleri belli olurken, sınavların oturum saatleri de duyuruldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınav tarihi hangi gün?

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HABERİN ÖZETİ MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu! AÖL (Açık lise) sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimini duyurdu. AÖL 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. Sınavlar iki oturum şeklinde, birinci oturum 10.00'da, ikinci oturum 14.00'te başlayacak. Sınav giriş belgeleri 15 Aralık 2026'dan itibaren AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'nden alınabilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. Sınavlar iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 10.00’da, ikinci oturum ise 14.00’te başlayacak.

AÖL yazılı sınavları 81 ilde ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavına katılacak öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alabilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği sınav merkezi, tarih, oturum saati ve kimlik bilgileri yer alacak.

Öğrencilerin sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini belirtilen tarihten itibaren sistem üzerinden kontrol etmeleri ve sınav günü belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor.