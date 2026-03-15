AÖL cevap anahtarında soruların A,B,C,D şeklinde doğru yanıtları yer alıyor. Sınav sonuçları açıklanmadan önce puan hesaplaması yapan adaylar ise soruların doğru cevaplarını cevap kitapçığıyla beraber görüntülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. Sınavda kopya çektiği tespit edilen, sınav kurallarına uymayan, yanlış salon ve sıra numarasında sınava katılan adayların, sınavları geçersiz sayılacak. AÖL 2. dönem sınav sonuçları, kılavuzda yer alan bilgiye göre 22 Nisan tarihinde erişime açılacak. AÖL soruları ve cevap kitapçığı, meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar, AÖL cevaplarına T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifreyle beraber ulaşabilecek. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2026 açıklandı mı? İşte, AÖL cevap anahtarı…

HABERİN ÖZETİ MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevapları 2026 sorgulama ekranı! MEB AÖL (Açık lise) soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınavlarının cevap anahtarı 18 Mart'ta, sınav sonuçları ise 22 Nisan'da MEB'in ilgili web sitelerinden öğrenci numarası ve şifreyle erişime açılacak. AÖL 2. dönem sınavları 14-15 Mart tarihlerinde düzenlendi. Sınav soru ve cevap anahtarları 18 Mart Çarşamba günü erişime açılacak. Cevap anahtarına meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya hbogm.meb.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik/öğrenci numarası ve şifreyle ulaşılabilecek. Sınav sonuçları 22 Nisan'da aol.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Sınavlarda her doğru cevap 10 puan değerinde olup, 50 puan geçme notudur; yanlışlar doğruları etkilemeyecek. Kopya çeken veya sınav kurallarını ihlal eden adayların sınavları geçersiz sayılacak.

AÖL 2. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem sınavları 14-15 Mart tarihlerinde düzenleniyor. Sınava ilişkin cevap anahtarının açıklanması için oturumların tamamlanması bekleniyor. MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarının 18 Mart Çarşamba günü erişime açılacağı duyuruldu.

AÖL SORULARI VE CEVAP KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

AÖL soruları ve cevap anahtarı üç farklı yöntem ile sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda yer alan bilgiye göre cevap anahtarı meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Adaylar, alternatif olarak hbogm.meb.gov.tr adresinden cevap kitapçıklarına ulaşabilirler.

AÖL soruları ve cevap anahtarını sorgulayabilmek için adayların öğrenci numarası/ T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖL cevap anahtarı ekranında adaylar, katıldıkları oturumlarda yöneltilen soruların A,B,C,D şıklı cevaplarını görüntüleyebilecek.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

AÖL sınavları 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Açık Öğretim Lisesi’nde öğrenciler sınavlarda doğru yanıtladıkları her soru için 10 puan kazanacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemediğinden 4 yanlış, 1 doğruyu götürmeyecek.

Öğrencilerin sınavdan başarılı bir şekilde geçmesi için ders geçme notu alt sınırı olan 50 puanı yakalamaları gerekiyor. Örneğin sınavda 5 doğru soru yapan aday 5x10 50 puan alacak ve dersi başarıyla tamamlayacak. Sınavda iptaline karar verilen soru değerlendirme dışı bırakılarak puan hesaplaması yeniden yapılacak.

Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, e-Sınav oturumunun tamamlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde yapabilecek.

AÖL SONUÇLARI 22 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. dönem sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav sonuçları 22 Nisan’da erişime açılacak. Adaylar aol.meb.gov.tr adresinden öğrenci bilgileriyle sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Sınav kurallarını ihlal eden, kopya çeken veya bilgi paylaşımı yapan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve puanları hesaplanmayacak.