Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevapları 2026 sorgulama ekranı! MEB AÖL (Açık lise) soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

AÖL soruları ve cevap anahtarı için gözler odsgm.meb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. dönem sınavları 14-15 Mart tarihlerinde düzenleniyor. Öğrencilere sorumlu olduğu her dersten 10 soru yöneltilirken tüm oturumlar için sınav süresi 100 dakika olarak belirlendi. AÖL ders geçme notu alt sınırı 50 puan olduğundan öğrencilerin başarılı olabilmesi için sınavda en az 5 soruya doğru yanıt vermesi gerekiyor. AÖL 2. dönem cevap kitapçığında adaylar, kendilerine yöneltilen soruların A,B,C,D şıklı doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. AÖL sınavı değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. MEB tarafından açıklanan takvime göre sonuçlar, 22 Nisan tarihinde duyurulacak. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevapları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 10:17

cevap anahtarında soruların A,B,C,D şeklinde doğru yanıtları yer alıyor. açıklanmadan önce puan hesaplaması yapan adaylar ise soruların doğru cevaplarını cevap kitapçığıyla beraber görüntülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı () AÖL soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. Sınavda kopya çektiği tespit edilen, sınav kurallarına uymayan, yanlış salon ve sıra numarasında sınava katılan adayların, sınavları geçersiz sayılacak. AÖL 2. dönem sınav sonuçları, kılavuzda yer alan bilgiye göre 22 Nisan tarihinde erişime açılacak. AÖL soruları ve cevap kitapçığı, meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar, AÖL cevaplarına T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifreyle beraber ulaşabilecek. Peki AÖL 2. dönem soruları ve 2026 açıklandı mı? İşte, AÖL cevap anahtarı…

HABERİN ÖZETİ

MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevapları 2026 sorgulama ekranı! MEB AÖL (Açık lise) soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
AÖL 2. dönem sınavlarının cevap anahtarı 18 Mart'ta, sınav sonuçları ise 22 Nisan'da MEB'in ilgili web sitelerinden öğrenci numarası ve şifreyle erişime açılacak.
AÖL 2. dönem sınavları 14-15 Mart tarihlerinde düzenlendi.
Sınav soru ve cevap anahtarları 18 Mart Çarşamba günü erişime açılacak.
Cevap anahtarına meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya hbogm.meb.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik/öğrenci numarası ve şifreyle ulaşılabilecek.
Sınav sonuçları 22 Nisan'da aol.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Sınavlarda her doğru cevap 10 puan değerinde olup, 50 puan geçme notudur; yanlışlar doğruları etkilemeyecek.
Kopya çeken veya sınav kurallarını ihlal eden adayların sınavları geçersiz sayılacak.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

AÖL 2. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

(AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem sınavları 14-15 Mart tarihlerinde düzenleniyor. Sınava ilişkin cevap anahtarının açıklanması için oturumların tamamlanması bekleniyor. MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarının 18 Mart Çarşamba günü erişime açılacağı duyuruldu.

AÖL SORULARI VE CEVAP KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

AÖL soruları ve cevap anahtarı üç farklı yöntem ile sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda yer alan bilgiye göre cevap anahtarı meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Adaylar, alternatif olarak hbogm.meb.gov.tr adresinden cevap kitapçıklarına ulaşabilirler.

AÖL soruları ve cevap anahtarını sorgulayabilmek için adayların öğrenci numarası/ T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖL cevap anahtarı ekranında adaylar, katıldıkları oturumlarda yöneltilen soruların A,B,C,D şıklı cevaplarını görüntüleyebilecek.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

AÖL sınavları 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Açık Öğretim Lisesi’nde öğrenciler sınavlarda doğru yanıtladıkları her soru için 10 puan kazanacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemediğinden 4 yanlış, 1 doğruyu götürmeyecek.

Öğrencilerin sınavdan başarılı bir şekilde geçmesi için ders geçme notu alt sınırı olan 50 puanı yakalamaları gerekiyor. Örneğin sınavda 5 doğru soru yapan aday 5x10 50 puan alacak ve dersi başarıyla tamamlayacak. Sınavda iptaline karar verilen soru değerlendirme dışı bırakılarak puan hesaplaması yeniden yapılacak.

Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, e-Sınav oturumunun tamamlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde yapabilecek.

AÖL SONUÇLARI 22 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. dönem sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav sonuçları 22 Nisan’da erişime açılacak. Adaylar aol.meb.gov.tr adresinden öğrenci bilgileriyle sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Sınav kurallarını ihlal eden, kopya çeken veya bilgi paylaşımı yapan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve puanları hesaplanmayacak.

ETİKETLER
#meb
#sınav sonuçları
#cevap anahtarı
#aöl
#açık öğretim lisesi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.