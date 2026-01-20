Menü Kapat
Eğitim
Fuat İğci
Editor
 | Fuat İğci

MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı! (aolweb.meb.gov.tr) AÖL 2026/1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Açık lise sınav sonuçları 20 Ocak günü erişime açılıyor. AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı aolweb.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçlarını görüntüleyebilecek. AÖL sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Açık lise sınavları değerlendirilirken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Ders geçme notu alt sınırı olan 50’nin üzerinde alan adaylar başarılı sayılacak. Adayların sınavda doğru cevapladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 10 olacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, AÖL sınav sonuçlarında son durum…

sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak. ’nde ders geçme notu alt sınırı elli (50) olarak belirlenirken bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. sınav sonuçlarıyla beraber AÖO (ortaokul) sonuçları da ilan edilecek. Açıktan aldıkları eğitimle, lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar ise sınav sonuçlarına odaklandı. , AÖL sınav sonuçlarının erişime açılacağı takvimi daha önce paylaşmıştı. AÖL sonuçları ilan edildikten sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. AÖL sınav sonuçları T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Alternatif olarak adaylar e-Devlet giriş seçeneğini de kullanabilirler. Peki AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? İşte, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık’ta tamamlanırken sınavın üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. Değerlendirme işlemlerinin ardından gözler sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aolweb.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuç sorgulama ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puanla beraber doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI (açıklandığında aktif olacaktır)

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Aralık salı günü erişime açılacak. Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin bir bilgilendirme yapılmazken sorgulama ekranından en geç saat 13.00’a kadar aktif olması bekleniyor. AÖL sonuçları açıklandıktan sonra adaylar yukarıdaki sorgulama ekranı üzerinden doğrudan sonuç sayfasına gidebilirler.

AÇIK LİSE SINAV PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. 2024 yılında yapılan düzenlemeyle beraber ders geçme notu alt sınırı 45’den 50’ye yükseltildi. Öğrencilerin sınavda doğru olarak cevapladığı her soru için 10 puan kazanacak. Puan hesaplaması yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek.

Örnek puan hesaplamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Örneğin sınavı başarıyla tamamlaması için en az 5 soruyu doğru yanıtlaması gerekiyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 50 puan olarak belirlendi.

4 soruya doğru cevap veren 40 puan,

5 soruya doğru cevap veren 50 puan,

6 soruya doğru cevap veren 60 puan,

7 soruya doğru cevap veren 70 puan,

8 soruya doğru cevap veren 80 puan,

9 soruya doğru cevap veren 90 puan

10 soruya doğru cevap veren öğrenci ise 100 tam puan alacak.

KAYIT YENİLEME YAPMAYANLAR SINAVA GİREMEYECEK

AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 8 Ocak’ta başladı ve 2 Şubat tarihine kadar sürecek. Kayıt yenileme yapmayan adaylar 2. dönem sınavlarına katılamayacak. MEB tarafından açıklanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturumda düzenlenecek.

