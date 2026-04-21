Açık Öğretim Lisesi sınavları Mart ayının ikinci haftasında üç oturum şeklinde düzenlendi. Sınavlarda öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 10 soru yönetilirken 100 dakika süre verildi. AÖL sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla sonuçlar bildirilmeyecek. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından itiraz süreci başlayacak. Açık lise sınav sonuçlarıyla beraber açık öğretim ortaokulu sınav sonuçları da belli olacak. AÖL sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber sorgulanabilecek. Sınav sonuçları ekranında adayların elde ettiği toplam puan ve doğru yanlış cevap sayısı yer alacak. Açık lise sınavlarında adayların başarılı olabilmesi için en az 5 soruya doğru yanıt vermesi gerekiyor. Peki AÖL sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…

HABERİN ÖZETİ MEB AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı 2026! AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokulu 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan Salı günü açıklanacak. Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan Salı günü erişime açılacak. Sınav sonuçları MEB'in resmi web sitelerinden (meb.gov.tr veya aol.meb.gov.tr) duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuçlarını sorgulayabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem sınav sonuçları da aynı gün aio.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Açık liselerde ders geçme notu 50 olarak belirlendi.

AÖL SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14-15 Mart tarihinde düzenlenen Açık Lise 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu. AÖL sınav sonuçları 22 Nisan Salı günü paylaşılacak. MEB’den herhangi bir saat bilgilendirmesi yapılmazken sonuçların en geç saat 13.00’a kadar ilan edilmesi bekleniyor.

“AÖL sınav sonuçları açıklandı” duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresinden veya aol.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Açıklama geldikten sonra adaylar sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. Sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılırken tebliğ hükmünde olacak. Adaylar sonuçları odsgm.meb.gov.tr adresinden veya aol.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilirler. Sınav sonuç ekranında adayların ilgili oturumdan doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak.

AÖL DERS GEÇME NOTU 50 OLARAK BELİRLENDİ

Açık liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 50 olarak belirlendi. Sınavın değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken puan hesaplamasında yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. Oturumlarda en az 5 soruya doğru yanıt veren öğrenciler başarıyla dersi geçmiş olacak. Örneğin sınavlarda 4 soruya doğru yanıt veren öğrenci 40 puan alarak başarısız sayılacak. Sınavlarda kopya çektiği tespit edilen, sınav kurallarına uymayan, atandığı salonda sınava katılmayan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve puan hesaplaması yapılmayacak.

AÖO SINAV SONUÇLARI DA AYNI GÜN AÇIKLANACAK

Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem sınavları da benzer şekilde 14-15 Mart tarihinde iki oturum şeklinde düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı AÖÖ 2. dönem sınav sonuçlarını 22 Nisan tarihinde erişime açacak. Adaylar sınav sonuçlarını aio.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem e-Sınavlar Temmuz ayında yazılı sınavlar ise 18-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve dönem tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılında (2026-2027) ise ilk sınavlar 19-20 Aralık tarihinde yapılacak.