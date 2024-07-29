MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:54
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı.
Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim yılı öncesi LGS 1. Nakil sonuçlarının açıklanmasını merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS 1. nakil sonuçlarının açıklandığı duyurdu. İşte, LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı...
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları milyonların erişimine açıldı.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: tgrthaber.com