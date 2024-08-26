MEB duyurdu: Tüm öğretmenlerin atamaları yapıldı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 21:11 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:13
Milli Eğitim Bakanlığı, mazeret atamalarını açıkladı. Bakanlık, mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının yapıldığını bildirdi.
Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi.
İL VE İLÇE MEM’E YAPILDI
Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine (MEM) yapıldı.
Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu.
Kaynak: tgrthaber.com