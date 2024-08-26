MEB duyurdu: Tüm öğretmenlerin atamaları yapıldı!

26 Ağustos 2024 21:11 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:13

MEB 24 Kasım Öğretmenler günü genelgesi yayımladı: Bakan Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderildi

MEB 24 Kasım Öğretmenler günü genelgesi yayımladı: Bakan Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderildi

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi.

İL VE İLÇE MEM’E YAPILDI

Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine (MEM) yapıldı.

Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu.