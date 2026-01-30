Menü Kapat
MEB EKYS ne zaman hangi tarihte başvuru nasıl yapılır? 2026 EKYS başvuruları başladı

2026 MEB EKYS başvuruları 30 Ocak itibarıyla bugün başladı. EKYS başvuru ekranı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kullanıma açıldı. Adaylar sınav ücretlerini yatırarak 5 Şubat Perşembe gününe kadar başvurularını gerçekleştirecek. Sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren 2026 MEB EKYS kılavuzu yayımlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 20:40

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) başvuru süreci bugün itibarıyla başlatıldı.

MEB kadrolarında yönetici, müdür, müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar, başvurularını 5 Şubat tarihine kadar ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) başvuruları 30 Ocak 2026 tarihiyle başladı.

Adaylar MEB EKYS başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan gerçekleştirebilecekler.

2026 EKYS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 15 Mart 2026 Pazar günü uygulanacak.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

EKYS sınav sonuçları, 9 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından açıklanacak.

