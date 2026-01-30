MEB EKYS ne zaman hangi tarihte başvuru nasıl yapılır? 2026 EKYS başvuruları başladı

Kategoriler
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) başvuru süreci bugün itibarıyla başlatıldı.
MEB kadrolarında yönetici, müdür, müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar, başvurularını 5 Şubat tarihine kadar ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) başvuruları 30 Ocak 2026 tarihiyle başladı.
Adaylar MEB EKYS başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan gerçekleştirebilecekler.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 15 Mart 2026 Pazar günü uygulanacak.
Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
EKYS sınav sonuçları, 9 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından açıklanacak.