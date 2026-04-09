Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı 2026! EKYS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr açıklandı mı?

EKYS sonuçları için gözler ÖSYM’den yapılacak son dakika duyurusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen binlerce aday, 15 Mart’ta düzenlenen sınavlara katıldı. EKYS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak ve T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber sorgulanabilecek. EKYS sonuç ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri toplam puanı ve doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken sadece doğru cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nda başarılı olabilmek için en az 60 puan alınması gerekmektedir. Peki EKYS sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, EKYS sonuç sorgulama ekranı…

EKYS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre EKYS sonuçları bugün (9 Nisan) tarihinde erişime açılıyor. Bakanlık bünyesinde İlkokul, ortaokul ve liselerde müdür, müdür yardımcısı ve çeşitli kadrolarda idareci olmak isteyen adayların katıldığı sınavın sonuçları doğrudan belirleyici olacak. Yönetici adayların yazılı sınav puanının yüzde 50’si, sözlü sınav puanının yüzde 30’u ve yönetici değerlendirme formuna göre belirlenen puanın yüzde 20’İ alınarak atama esas puanlar oluşturulacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından barajı geçen adaylar için eğitim süreci başlayacak. Yönetici Yerleştirme Programı’na göre eğitim tarihleri, MEB tarafından duyurulacak. Peki EKYS sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, EKYS sınav sonuç görüntüleme sayfası…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) İlkokul, ortaokul ve liselerde idareci olmak isteyen adaylar için düzenlediği EKYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) sonuçları bugün (9 Nisan) açıklanacak.
EKYS sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün saat 15.00'a kadar açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi web sitesi osym.gov.tr ve sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.
Yönetici atama esas puanı; yazılı sınav puanının %50'si, sözlü sınav puanının %30'u ve yönetici değerlendirme formu puanının %20'si alınarak hesaplanacak.
Adayların başarılı sayılabilmesi için sınavdan en az 60 puan alması gerekmektedir.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından barajı geçen adaylar için eğitim süreci başlayacak ve eğitim tarihleri MEB tarafından duyurulacak.
Adaylar sonuçlara 10 iş günü içerisinde itiraz edebilecek.
EKYS SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından organize edilen sınavın sonuçları bugün (9 Nisan) ilan edilecek. ÖSYM’nin sosyal medya hesabından veya osym.gov.tr adresinden yayımlanacak duyuruyla beraber sorgulama ekranı aktif olacak. ÖSYM’den sınav sonuçlarının erişime açılacağa saate ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. EKYS sonuçlarının en geç saat 15.00’a kadar paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bilgilendirme yapıldığında aşağıdaki bağlantıdan doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

EKYS SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. EKYS sonuç ekranında adayların ilgili sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru/yanlış cevap sayıları yer alacak. Sınava katılan adaylar 10 iş günü içerisinde sonuçlara itiraz edebilecek.

SINAVA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

EKYS oturumuna katılan adayların sınavının geçerli olabilmesi için atandığı salonda sınava girilmesi, sınav başlamadan önce giriş belgelerini teslim etmesi, cevaplama işlemlerini sınav süresi içerisinde yapması gerekmektedir. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların sınav puanı hesaplanmayacak.

EKYS sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken adayların başarılı olabilmesi için en az 60 puanı yakalaması gerekmektedir. Değerlendirme işlemlerinde 4 yanlış cevap, 1 doğruyu götürmezken doğru cevaplar puan hesaplamasında dikakte alınacak.

EKYS PUANI ATAMALARDA NASIL HESAPLANACAK?

Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav puanının yüzde 50’si, sözlü sınav puanının yüzde 30’u ve değerlendirme formuna göre hesaplanan puanın yüzde 20’si esas alınarak atamaya esas puan oluşturulacak.

Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları duyurulduktan sonra sözlü sınav komisyonları oluşturulacak. Sözlü sınav duyurusu başvurularının ardından il değerlendirme komisyonu tarafından müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekler belli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı sözlü sınav takvimini sonrasında ayrıca duyuracak. Sözlü sınav takviminin ardından boş kontenjanlar ilan edilecek.

