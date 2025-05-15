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MEB harekete geçti! Liselere yeni ders geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye hazırlık sürecindeki 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik "Hedef Temelli Destek Eğitimi" adlı dersi müfredata dahil etti. Yeni dersin haftada 3 ila 6 saat arasında değişebileceği öğrenilirken, 2025-2026 eğitim öğretim yılında müfredata eklenecek derse not verilmeyecek.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 10:00

Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerinin akademik gelişimlerini desteklemek ve üniversiteye hazırlık süreçlerini güçlendirmek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren Hedef Temelli Destek Eğitimi adlı yeni bir ders başlatıyor.

MEB harekete geçti! Liselere yeni ders geliyor

Bu ders, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmayı ve üniversiteye hazırlık süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Okul idareleri tarafından, öğrenci tercihlerine bağlı olarak planlanacak olan bu ders, haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

MEB harekete geçti! Liselere yeni ders geliyor

Ders kapsamında Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi birçok alan dersi yer alacak.

MEB harekete geçti! Liselere yeni ders geliyor

Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saatlik süre ayrılabilecek. İçerikler, ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak. Bu dersin sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek; amaç tamamen akademik destek sunmak olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

HEDEF TEMELLİ DESTEK EĞİTİMİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 12'nci sınıflarda eğitim gören öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklenmesi, kariyer planlamalarına katkı sunulması ve üniversite hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla gelecek yıldan itibaren "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi verilecek.
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