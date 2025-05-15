MEB harekete geçti! Liselere yeni ders geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerinin akademik gelişimlerini desteklemek ve üniversiteye hazırlık süreçlerini güçlendirmek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren Hedef Temelli Destek Eğitimi adlı yeni bir ders başlatıyor.

Bu ders, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmayı ve üniversiteye hazırlık süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Okul idareleri tarafından, öğrenci tercihlerine bağlı olarak planlanacak olan bu ders, haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

Ders kapsamında Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi birçok alan dersi yer alacak.

Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saatlik süre ayrılabilecek. İçerikler, ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak. Bu dersin sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek; amaç tamamen akademik destek sunmak olacak.