MEB kadrolarında düzenleme: Öğretmenleri de ilgilendiriyor

28 Aralık 2024 17:46 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:48

Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısında köklü değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, bakanlık bünyesindeki bazı birimler kapatılarak yerlerine yenileri oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı​ bünyesinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kapatılarak yerine Milli Eğitim Akademisi​ oluşturuldu.

YENİ KADROLAR VE GÖREVLER BELİRLENDİ

Kapatılan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile birlikte genel müdür ve 2 genel müdür yardımcısı kadroları iptal edildi. Bunun yerine Milli Eğitim Akademisi için "Milli Eğitim Akademisi Başkanı" ve 10 "Akademik Kurul Üyesi" kadrosu ihdas edildi.

MERKEZ TEŞKİLATINA YENİ KADROLAR

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yapılandırma kapsamında, 7 daire başkanı, 25 şube müdürü, 15 milli eğitim uzmanı ve 15 milli eğitim uzman yardımcısı kadrosu da oluşturuldu.

Bu değişikliklerle birlikte, Bakanlık eğitim politikalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.