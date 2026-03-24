Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

MEB Öğretmen alan değişikliği 2026 kılavuzu! Öğretmen alan değişikliği kontenjan dağılımı açıklandı mı, başvurular ne zaman?

Öğretmen alan değişikliği başvuruları için gözler MEBBİS’e çevrildi. Öğretmen alan değişikliği atamaları puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İlk olarak alan değişikliği için ön başvurular toplanacak ve tercihler alınacak. MEB Öğretmen alan değişikliği kılavuzunda başvuru tarihleri, başvuru şartları, alan değişikliği yapılabilecek kontenjanlar, il şeklinde yer alacak. İl içinde ihtiyaç fazlası olan alanlardan, öğretmen norm eksiği olan branşlara geçiş yapılabilecek. Öğretmen alan değişikliği başvuruları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla ve şifreyle beraber gerçekleştirilecek. Peki Öğretmen alan değişikliği başvuruları 2026 ne zaman, şartları neler? İşte, öğretmen alan değişikliği başvuru takvimi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 13:44

’na bağlı okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin uzun süredir beklediği alan değişikliği başvuruları başlıyor. Alan değişikliği başvuru takvimi belli olurken müracaat etmeye hazırlanan adaylar ise şartları araştırıyor. Öğretmen alan değişikliği başvurularında il içi tercih yapılabilirken, Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan kurumlara öncelikli olarak atama gerçekleştirilecek. Alan değişikliği yapanlar, atama iptali talep edemeyecek ve 2026 yaz mazeret tayinine başvuru yapamayacak. İl içinde öğretmen fazlası olan alanlardan öğretmen ihtiyacı olan alanlara göre kontenjanlar belirlenecek. Kontenjanlar kurum bazlı, kılavuzla beraber belli olacak. Peki Öğretmen alan değişikliği hangi branşlarda olacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, Öğretmen alan değişikliği başvurularında son durum…

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ 2026 KILAVUZU BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzun süredir çalışılan öğretmen alan değişikliğinde başvuru kılavuzu bekleniyor. tarafından öğretmen fazlası olan ve ihtiyaç olan alanlara yönelik kurum bazlı kontenjanlar hazırlandı. Öğretmen alan değişikliği başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belirlenen takvim doğrultusunda, alan değişikliği için müracaat edilecek. Kılavuzun bugün (24 Mart) yayımlanması beklenirken konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

MEB’de kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliği başvurusu yapabilmesi için öncelikli olarak gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Alan değişikliği için başvurular toplanacak ve tercih süreci gerçekleşecek. Ardından ise atama sonuçları duyurulacak ve alan değişikliği yapan adaylar, görevlerine başlayacak. Öğretmen alan değişikliği ön başvuru işlemleri 6-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercihler, 20-24 Nisan’da yapılırken atamalar ise 28 Nisan’da tamamlanacak.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?


Öğretmen alan değişikliği kontenjanları, yayımlanacak kılavuzla beraber belli olacak. İl içinde ihtiyaç fazlası olan alanlardan, öğretmen norm eksiği olan alanlara, lller arasında ise öğretmen doluluk oranı yüksek illerden öğretmen doluluk oranı düşük illere yönlendirme yapılacak şekilde belirlenecek. Alan değişikliği atamaları gerçekleştikten sonra iptal edilemeyecek ve kontenjanlar kurum bazlı olacak.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Öğretmen alan değişikliği başvuruları için önce meb.gov.tr adresinden kılavuz yayımlanacak. Ardından üzerinden alan değişikiği başvuruları toplanacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri, atamalara ilişkin detaylar, kılavuzda yer alacak. Alan değişikliği başvurularında atamalar hizmet üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
