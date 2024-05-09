MEB, öğretmenlerin il içi yer değiştirme kılavuzunu yayımladı

09 May 2024 17:25 - Güncelleme : 09 May 2024 17:31

Öğretmenlerin merakla beklediği takvim açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2024 yılı il içi yer değiştirme kılavuzunu yayımladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre; adaylığı kaldırılmış ve 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler tayin isteyebilecek.

TARİH BELLİ OLDU

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

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