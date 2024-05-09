MEB, öğretmenlerin il içi yer değiştirme kılavuzunu yayımladı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
09 May 2024 17:25 - Güncelleme : 09 May 2024 17:31
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine kılavuzu yayımladı. İşte başvuru şartları ve tarihleri...
Öğretmenlerin merakla beklediği takvim açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2024 yılı il içi yer değiştirme kılavuzunu yayımladı.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre; adaylığı kaldırılmış ve 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler tayin isteyebilecek.
TARİH BELLİ OLDU
Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
Başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Adaylığı kaldırılmış olmak,
- 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
- Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr