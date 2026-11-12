Çözen Kazanır
Eğitim
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:01

MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılıları ne zaman açıklanır? MEB ortak yazılı sınav sonuç tarihi

MEB ortak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ortak yazılı sınavların ardından sonuç duyurusunu bekliyor. 6. sınıfların matematik ve 10. sınıfların Türk dili ve edebiyatı sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler notların e-Okul'a işleneceği tarihe çevrildi. Peki MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ortak yazılı sınav sonuç tarihi...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılıları ne zaman açıklanır? MEB ortak yazılı sınav sonuç tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:01

2026-2027 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılı sınavları geride kaldı. Ortak yazılı sınavlara katılan 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri sonuçların 'a ne zaman işleneceğini merak ediyor. Öğretmenlerin sınav kağıtlarını inceleyip öğrencilerin puanlarını sisteme girmesinin ardından öğrenciler notlarını öğrenebilecek. Veliler ve öğrenciler tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ortak yazılı sınav sonuç tarihi...

MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılıları ne zaman açıklanır? MEB ortak yazılı sınav sonuç tarihi

MEB ORTAK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrencilerin sınav kağıtları değerlendirilirken sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurmadı.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Ortak yazılı sınavlarda alınan puanlar, öğretmenler tarafından değerlendirilip sisteme kaydedildikten sonra e-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçlarını incelemek isteyen veli veya öğrenciler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarına ulaşabilecek.

E-OKUL VBS İÇİN TIKLAYINIZ.

MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılıları ne zaman açıklanır? MEB ortak yazılı sınav sonuç tarihi

2026-2027 MEB 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILILARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortak yazılı sınavlar takviminde 5-6 Ocak tarihleri dikkat çekiyor. 1. dönem 2. ortak yazılıların tarihleri şu şekilde;
- 5 Ocak 2027: 7. Sınıf Türkçe ortak yazılı sınavı
- 6 Ocak 2027: 9. Sınıf matematik ortak yazılı sınavı

ETİKETLER
#MEB
#milli eğitim bakanlığı
#e-okul
#Ortak Yazılı Sınav
#7. Sınıf Türkçe
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.