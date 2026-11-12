MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ortak yazılıları ne zaman açıklanır? MEB ortak yazılı sınav sonuç tarihi

2026-2027 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılı sınavları geride kaldı. Ortak yazılı sınavlara katılan 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri sonuçların e-Okul'a ne zaman işleneceğini merak ediyor. Öğretmenlerin sınav kağıtlarını inceleyip öğrencilerin puanlarını sisteme girmesinin ardından öğrenciler notlarını öğrenebilecek. Veliler ve öğrenciler MEB tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ortak yazılı sınav sonuç tarihi...

MEB ORTAK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrencilerin sınav kağıtları değerlendirilirken Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurmadı.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Ortak yazılı sınavlarda alınan puanlar, öğretmenler tarafından değerlendirilip sisteme kaydedildikten sonra e-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçlarını incelemek isteyen veli veya öğrenciler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarına ulaşabilecek.

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2026-2027 MEB 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILILARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortak yazılı sınavlar takviminde 5-6 Ocak tarihleri dikkat çekiyor. 1. dönem 2. ortak yazılıların tarihleri şu şekilde;

- 5 Ocak 2027: 7. Sınıf Türkçe ortak yazılı sınavı

- 6 Ocak 2027: 9. Sınıf matematik ortak yazılı sınavı