Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Murat Makas

MEB, özel okullarda yeni dönemi başlatıyor! Artık zorunlu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili kapsamlı bir değişikliğe gitti. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre ders takibine biyometrik kimlik doğrulama sistemi mecburi olacak. Ayrıca giriş-çıkışlarda yüz tanıma sistemi kullanılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MEB, özel okullarda yeni dönemi başlatıyor! Artık zorunlu oldu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 10:51

Milli Eğitim Bakanlığı (), özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili yeni bir dönemi başlatıyor. Kapsamlı değişikliğe giden MEB, özel eğitim kurumlarında öğrencilerin ve öğretmenlerin ders devam takibini yapmak için kişileri tanımlamak ve doğrulamak amacıyla biyometrik kimlik doğrulama sistemi (BKDS)’ni devreye sokuyor.

MEB, özel okullarda yeni dönemi başlatıyor! Artık zorunlu oldu

KAMERALI İZLEME SİSTEMİ KURULACAK

Kurumlara giriş-çıkışlarda da yüzü net şekilde görüntüleyen kameralı izleme sistemleri kurulacak. Her iki sistemin de en az 90 gün geriye dönük kayıt tutması mecburi hâle getirildi.

ÜCRET ALINMAYACAK

Kayıt için istenen belgelerde özel eğitim değerlendirme raporları, varsa gelişim ve bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) belgeleri, biyometrik fotoğraf, veli veya vasi muvafakatnamesi ve BKDS bilgilendirilmiş onam formu talep edilecek. Kuruma kayıt esnasında kullanılan ölçme araçları için ayrıca ücret alınmayacak.

MEB, özel okullarda yeni dönemi başlatıyor! Artık zorunlu oldu

EVDE DESTEK EĞİTİMİ

Durumu raporla belirlenenlere evde destek eğitimi verilebilecek. Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın Ankara’nın haberine göre evde verilen eğitimler, yılda en az dört defa denetlenecek.

Denetimlerde şartların yerine getirilememesi durumunda brüt asgari ücretin beş katı kadar ceza uygulanacak. Aykırılığın devamı hâlinde idari para cezası beş katı kadar artırılarak verilecek. Üçüncü denetimde de şartların sağlanmazsa, kurum açma izni iptal edilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MEB talimatı verdi! Ana okullarıyla ilgili önemli gelişme

YALAN BEYANA YAPTIRIM

Ders devam takibini BKDS üzerinde gerçekleştirmeyenlere ödeme yapılmayacak. BKDS sisteminde yapılan manuel girişler de denetime tabi olacak. Gerçek dışı beyanda bulunan kurumlar hakkında yaptırım uygulanacak. Yeni düzenleme 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak.

ETİKETLER
#meb
#Özel Eğitim Ve Sınıf Öğretmenliği
#Biyometrik Kimlik Doğrulama
#Eğitim Kurumları
#Kameralı İzleme
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.