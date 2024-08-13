MEB'den açıköğretime geçiş işlemlerinde düzenlemeye gitti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde bazı değişikliklere gitti. Yapılan düzenlemeye göre açık liselere geçiş daha da zorlaştı. Öğrencilerin ebeveyn vefatı, koruma kararı ve geçici bakım süreci gibi durumlarda ancak kendini açık öğretime alabilecek. İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açık öğretim liselerine nakil ve geçiş işlemlerinde düzenlemeler yaptı. Belirtilen yeni düzenlemelere göre, belirli özel durumlardaki öğrenciler örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren maddelere göre; ebeveyn vefatı, koruma kararı, geçici bakım süreci, engellilik durumu, şehit ve gazi çocukları, tutuklu veya hükümlü öğrenciler, sağlık sorunları gibi durumlar yer alıyor.
HAFIZLAR AÇIK ÖĞRETİME GEÇEBİLECEK
Ayrıca, hafızlık eğitimi alanlar ve bazı sporcular da bu düzenleme kapsamında açık öğretime geçiş yapabilecek.
Öte yandan, iş veya iş yeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli veya vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayan, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmeyen, 9. sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar da açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip liselerine geçiş yapabilecek.