MEB'den açıköğretime geçiş işlemlerinde düzenlemeye gitti 

13 Ağustos 2024 19:40 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:46

MEB'den Fransız okullarıyla ilgili flaş karar! Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarına öğrenci alınmayacak

MEB'den Fransız okullarıyla ilgili flaş karar! Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarına öğrenci alınmayacak

MEB duyurdu sınıf ve öğretmen kayıtlarında sistem değişti: 1'inci ve 5'inci sınıf velileri dikkat

MEB duyurdu sınıf ve öğretmen kayıtlarında sistem değişti: 1'inci ve 5'inci sınıf velileri dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açık öğretim liselerine nakil ve geçiş işlemlerinde düzenlemeler yaptı. Belirtilen yeni düzenlemelere göre, belirli özel durumlardaki öğrenciler örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren maddelere göre; ebeveyn vefatı, koruma kararı, geçici bakım süreci, engellilik durumu, şehit ve gazi çocukları, tutuklu veya hükümlü öğrenciler, sağlık sorunları gibi durumlar yer alıyor.

HAFIZLAR AÇIK ÖĞRETİME GEÇEBİLECEK

Ayrıca, hafızlık eğitimi alanlar ve bazı sporcular da bu düzenleme kapsamında açık öğretime geçiş yapabilecek.

Öte yandan, iş veya iş yeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli veya vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayan, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmeyen, 9. sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar da açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip liselerine geçiş yapabilecek.