MEB'den LGS adaylarına müjde: Son başvuru tarihi uzatıldı

MEB tarafından yapılan açıklamada, 23 Mart tarihinde başlayan LGS kapsamında gerçekleştirilecek ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a başvuru sürecinde, çeşitli nedenlerle işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için ek süre tanındığı belirtildi. 10 Nisan'da dolan sürenin ardından gelen yoğun talep üzerine, başvuru ekranları yeniden erişime açıldı.
Bakanlığın yayımladığı yeni takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
• Öğrenci Başvuruları: 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
• Okul Onay Süreci: Okul müdürlükleri, yapılan başvuruları 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar onaylayabilecek.
• Başvuru Ekranı: Adaylar başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yapabilecekler. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile kayıt alanlarındaki okullara yerleşebilecek.
|İşlem
|Tarih
|Saat
|Yeni Son Başvuru Tarihi
|15 Nisan 2026 Çarşamba
|23.59
|Okul Onay Son Tarihi
|16 Nisan 2026 Perşembe
|23.59
|Sınav Tarihi
|13 Haziran 2026 Cumartesi
|-
|Başvuru Kanalı
|e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
|-