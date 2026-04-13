Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

MEB'den LGS adaylarına müjde: Son başvuru tarihi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak LGS merkezi sınav başvurularının 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu. Okul müdürlüklerinin onay işlemleri ise 16 Nisan’da sona erecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 18:11

MEB tarafından yapılan açıklamada, 23 Mart tarihinde başlayan kapsamında gerçekleştirilecek ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a başvuru sürecinde, çeşitli nedenlerle işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için ek süre tanındığı belirtildi. 10 Nisan'da dolan sürenin ardından gelen yoğun talep üzerine, başvuru ekranları yeniden erişime açıldı.

0:00 68
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli nedenlerle LGS başvurularını tamamlayamayan öğrenciler için ek süre tanıdı.
Öğrenci başvuruları 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Okul onay süreci 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.
Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile kayıt alanlarındaki okullara yerleşebilecek.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

İŞTE YENİ LGS BAŞVURU TAKVİMİ

Bakanlığın yayımladığı yeni takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
• Öğrenci Başvuruları: 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
• Okul Onay Süreci: Okul müdürlükleri, yapılan başvuruları 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar onaylayabilecek.
• Başvuru Ekranı: Adaylar başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

SINAVA GİRMEYE ÖĞRENCİLER KAYIT ALANLARINDAKİ OKULA YERLEŞEBİLECEK

Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yapabilecekler. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile kayıt alanlarındaki okullara yerleşebilecek.

İşlemTarihSaat
Yeni Son Başvuru Tarihi15 Nisan 2026 Çarşamba23.59
Okul Onay Son Tarihi16 Nisan 2026 Perşembe23.59
Sınav Tarihi13 Haziran 2026 Cumartesi-
Başvuru Kanalıe-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi-
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Tekin duyurdu! LGS 13 Haziran'da yapılacak
LGS tarihi değişti mi ertelendi mi ne zaman yapılacak? Bakan Yusuf Tekin açıkladı
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#Lgs
#Sınav Başvurusu
#Ek Süre
#Lgs Takvimi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.