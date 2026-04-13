MEB tarafından yapılan açıklamada, 23 Mart tarihinde başlayan LGS kapsamında gerçekleştirilecek ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a başvuru sürecinde, çeşitli nedenlerle işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için ek süre tanındığı belirtildi. 10 Nisan'da dolan sürenin ardından gelen yoğun talep üzerine, başvuru ekranları yeniden erişime açıldı.

MEB'den LGS adaylarına müjde: Son başvuru tarihi uzatıldı

HABERİN ÖZETİ MEB'den LGS adaylarına müjde: Son başvuru tarihi uzatıldı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli nedenlerle LGS başvurularını tamamlayamayan öğrenciler için ek süre tanıdı. Öğrenci başvuruları 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Okul onay süreci 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile kayıt alanlarındaki okullara yerleşebilecek.

İŞTE YENİ LGS BAŞVURU TAKVİMİ

Bakanlığın yayımladığı yeni takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:

• Öğrenci Başvuruları: 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

• Okul Onay Süreci: Okul müdürlükleri, yapılan başvuruları 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar onaylayabilecek.

• Başvuru Ekranı: Adaylar başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

SINAVA GİRMEYE ÖĞRENCİLER KAYIT ALANLARINDAKİ OKULA YERLEŞEBİLECEK

Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yapabilecekler. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile kayıt alanlarındaki okullara yerleşebilecek.