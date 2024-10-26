MEB'den okullara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı genelgesi!

26 Ekim 2024 13:35 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 13:36

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen genelgeye göre, 28 Ekim-1 Kasım haftası "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda tüm kademelerdeki okullarda 28 Ekim'deki ilk derste öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi izletilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı​, 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​'nın bir hafta boyunca kutlanması için 81 ildeki okullara etkinlik genelgesi gönderdi.

Genelgede, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, Cumhuriyet'in 101. yılına girerken Türkiye Yüzyılı​ vizyonu doğrultusunda, milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, milli birlik ve beraberliği güçlendiren değerleri her zamankinden daha güçlü ve daha derin bağlılıkla aktarmanın önemine işaret edildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amacının, milli ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen genelgede, "Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyet'imizin ilan edildiği 29 Ekim gününü, birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir." ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET HAFTASININ İLK DERSİ: "DERSİMİZ CUMHURİYETE DOĞRU"

Genelgeye göre, 28 Ekim-1 Kasım haftası "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda Bakanlığa bağlı tüm kademelerdeki okul ve kurumlarda 28 Ekim'deki ilk derste öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek.

"Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi, Cumhuriyet'in kuruluş destanını konu alan ve Bakanlıkça hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor.

Ayrıca tüm okullar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlayacak, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilecek ve Türk bayraklarıyla donatılacak.