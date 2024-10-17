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MEB'den okullara kış saati genelgesi: 81 ilin valiliği yetkili

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Ekim 2024 17:37 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:38
MEB&#039;den okullara kış saati genelgesi: 81 ilin valiliği yetkili

Öğrencilerin gün ışığından fazla yararlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, tüm il valiliklerine genelge yolladı. Okulların başlama bitiş saatlerine ilişkin genelgede "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı​ valiliklere okulların başlama bitiş saatlerine ilişkin genelge​ belirledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi. Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.

MEB'den okullara kış saati genelgesi: 81 ilin valiliği yetkili - 1. Resim

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ YETKİSİ

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

MEB'den okullara kış saati genelgesi: 81 ilin valiliği yetkili - 2. Resim

VALİLİK YETKİLİ

Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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