MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabına ilişkin açıklama
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:20
'Onlar Ermiş Muradına' isimli masal kitabında yer alan ifadeler sosyal medyada gündem olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kitapla ilgili bir açıklama geldi. MEB, hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, sosyal medyada gündem olan "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabıyla ilgili açıklama yapıldı.
"ONAY SÜREÇLERİ BAKANLIĞIMIZ DENETİMİ ALANINDA DEĞİLDİR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı