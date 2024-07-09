MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabına ilişkin açıklama

09 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:20

İzmir'de göçmen faciası! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de göçmen faciası! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Ölü ve yaralılar var

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, sosyal medyada gündem olan "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabıyla ilgili açıklama yapıldı.

"ONAY SÜREÇLERİ BAKANLIĞIMIZ DENETİMİ ALANINDA DEĞİLDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."