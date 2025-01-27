MEB'den özel okullara 'ücret' uyarısı! 81 ile yazı gönderildi

27 Ocak 2025 11:48 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:57

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların velilerden belli bir hizmetin karşılığı olmayan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında ek ücret talep edemeyeceğini bildirdi. Söz konusu durumun yasal düzenlemelere aykırı olduğunu belirten bakanlık, tüm illere yazı göndererek uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), somut bir hizmeti ifade etmeyen 'diğer ücretler' ve 'genel gider' adı altında velilerden ek ücret isteyen özel okulları yardı. Bakanlıktan 81 ile gönderilen talimatta, söz konusu gerekçelerle ek ücret talep edilemeyeceği bildirildi.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYET YAĞDI

Bakanlıktan gönderilen yazıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların "genel gider", "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikayetler ulaştığı belirtilerek, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde" yer alan ilgili hükümlere işaret edildi.

ÖZEL OKULLAR İSTİSMAR ETTİ

Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, "benzeri hizmetler" ifadesinin yer aldığına işaret edilen yazıda, Bakanlığa ulaşan şikayetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi.

"Benzeri hizmetler" kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmete yönelik olduğu aktarılan yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

"İLERİDE ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLEN HARCAMA İÇİN PEŞİN ÜCRET ALINAMAZ"

"Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır."

MEB'in gönderdiği yazıda, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, "genel gider" veya "diğer ücretler" adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.