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 | Onur Kaya

MEB'den 'toplumsal cinsiyet eşitliği dersi' iddialarına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitim-Sen'in çağrısı üzerine okullarda 'toplumsal cinsiyet eşitliği' dersi işleneceği iddialarına cevap verdi. Müfredat dışı bir konunun ders içeriği olarak okutulmasının mümkün olmadığını vurgulayan bakanlık, "Anayasaya aykırı davranarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreç yürütülecek" açıklamasını yaptı.

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MEB'den 'toplumsal cinsiyet eşitliği dersi' iddialarına açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 10:30

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN), 10 Mart Pazartesi günü okullarda "toplumsal cinsiyet eşitliği dersi" işleme kararı aldığını duyurdu. Eğitim Sen, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla tüm öğretmenlere bu dersi işleme çağrısında bulundu. Ancak okullarda müfredat dışı ders işleneceği iddialarına bakanlıktan açıklama geldi.

MEB: MÜFREDAT DIŞI DERSİN OKUTULMASI MÜMKÜN DEĞİL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitim-Sen'in "müfredat dışı ders işleneceği" iddialarına ilişkin, "Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

TAHTALARI FARKLI RENKLERE BOYAYACAKLARDI

Bakanlık, bir eğitim sendikasının bugün okullarda, "Bakanlığımızca hazırlanan müfredat dışında belirlenen konularda ders işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağı" yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi Türkiye'de de temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda anayasal güvenceler getirildiği vurgulandı.

Anayasa'nın güvence altına aldığı özgürlüklerden birinin de sendikal faaliyet özgürlüğü olduğu, insan haklarının korunmasına ilişkin bütün uluslararası metinlerde temel hak ve hürriyetler kullanılırken "başkalarının özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği" ilkesinin ortak kabul gördüğü belirtilen açıklamada, sendikal hakların kullanılmasında Anayasa'nın 12, 41, 42 ve 51. maddelerine işaret edilerek, Milli Eğitim Temel Kanunu ile aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemelerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖĞRETMENLERE UYARI

"Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir. Gerek sendika yetkilileri gerekse okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, Anayasa'mız başta olmak üzere kanunlarımızla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür. Sendikal haklar, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını içermekte olup kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin çerçevesini ise mevzuat belirlemektedir.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Ulusal ve uluslararası normlarda sendikal hakların kullanımı, kamu hizmetlerini keyfi biçimde yürütmek anlamına gelmemektedir. Sendikal hürriyet iddiasıyla yürütülen ötekileştirici, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve illegal faaliyetlerin 'sendikal özgürlük' kavramını dejenere ettiği ve özüne zarar verdiği de açıktır. Tüm bu açıklamalar ışığında, sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla Anayasa'ya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir."

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