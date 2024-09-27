MEB'den yeni talimat! 81 ilin valiliklerine gönderildi: Çalışma ruhsatları iptal edilecek

27 Eylül 2024 14:52 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:15

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), 81 ile amacı dışında faaliyet gösteren kurslar hakkında yazı gönderildi. Bakanlığın talimatında; liselere ve üniversitelere hazırlık yaptığı iddia edilen, "kişisel gelişim kursu" adı altında faaliyet gösteren kurumların kapatılacağı bildirildi.

Bazı kişisel gelişim kurslarının resmi izinlerinin dışında hareket ederek, öğrencileri liselere ve yükseköğretime hazırladıklarını iddiaları üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB) 81 ile yazı gönderdi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre ülkedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yapılması gerektiğinin altı çizilen açıkmalada; tüm resmi, özel veya gönüllü eğitim kurumlarının MEB'in denetimine tabi olduğu hatırlatıldı ve bu kapsamda Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na atıfta bulunuldu.

Yazıda ayrıca kanunda tanımı net olarak yapılan "çeşitli kurslar", "özel öğretim kursları" ve "sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinin" sadece kurum açma izinlerine uygun olarak faaliyet gösterebileceği, kursiyer kayıtlarının da buna uygun yapılması gerektiği vurgulandı.

ÇALIŞMA RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

Bunların dışında başka bir alanda faaliyet göstermek isteyenlerin gerekli şartları yerine getirip dönüşüm sağlamaları gerektiği, aksi takdirde kurum açma iznini amacı dışında kullandığı tespit edilen yerlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kanun hükümleri doğrultusunda iptal edileceği bilgisinin bu yıl içinde iletildiği hatırlatıldı.