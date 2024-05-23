Merakla bekleniyordu! Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı

İl içi yer değiştirme başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrilmişti. Bazı il milli eğitim müdürlükleri il içi tayin ve atama sonuçlarını resmi internet adresinden ilan etti. Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Taslak Atama Sonuçları yayınlamıştır. Kararnameler Mebbis üzerinden okullara gönderilmiş olup; ilgililere ait kararnameler MEBBİS Eğitim/Öğretim Modülünden alınabilmektedir." denildi.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK? İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlendi. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. GÖREVDEN AYRILMA TARİHİ DE BELLİ OLDU Listelerin ilgili valiliklerce sisteme girilmesi ve atama karanamelerinin oluşturulması işlemi 22-23 Mayıs günlerinde gerçekleşecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri de 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla olacak. İlgili Haberler 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları ve tarihi yayımlandı Son gün 31 Mayıs: Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları başladı